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Бойцы ССО обнаружили и уничтожили расчет вражеского противотанкового комплекса, пулеметную позицию и пехоту. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении пилоты БПАК 4-го полка ССО обнаружили и уничтожили расчет вражеского противотанкового комплекса, пулеметную позицию и пехоту противника.
Об этом сообщили на странице 4-го полка Сил специальных операций, передает Цензор.НЕТ.
"Проведя разведку рейнджеры обнаружили расчет ПТРК, который способен поражать цели на расстоянии до 5 км", - говорится в сообщении.
Вражеская позиция была обнаружена с помощью БПЛА Mavic, которые, как отмечают в полку, "ежедневно подтверждают свою незаменимость на современном поле боя".
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Погрібний Олександр
показать весь комментарий08.07.2025 15:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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