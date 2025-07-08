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Бойцы ССО обнаружили и уничтожили расчет вражеского противотанкового комплекса, пулеметную позицию и пехоту. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении пилоты БПАК 4-го полка ССО обнаружили и уничтожили расчет вражеского противотанкового комплекса, пулеметную позицию и пехоту противника.

Об этом сообщили на странице 4-го полка Сил специальных операций, передает Цензор.НЕТ.

"Проведя разведку рейнджеры обнаружили расчет ПТРК, который способен поражать цели на расстоянии до 5 км", - говорится в сообщении.

Вражеская позиция была обнаружена с помощью БПЛА Mavic, которые, как отмечают в полку, "ежедневно подтверждают свою незаменимость на современном поле боя".

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Автор: 

армия РФ (19979) уничтожение (7444) ССО (543)


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Орки отримали полний расчьот!
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08.07.2025 15:05 Ответить
 
 