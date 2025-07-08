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Силы обороны поразили 2 бронированных МТЛБ противника и легковой автомобиль на юге Украины. ВИДЕО
Пограничники-операторы БпЛА поразили на Юге сразу 2 бронированные МТЛБ противника и легковой автомобиль, который оккупанты использовали для логистики или эвакуации.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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Vitaliy Enron
показать весь комментарий08.07.2025 14:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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