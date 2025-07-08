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Силы обороны поразили 2 бронированных МТЛБ противника и легковой автомобиль на юге Украины. ВИДЕО

Пограничники-операторы БпЛА поразили на Юге сразу 2 бронированные МТЛБ противника и легковой автомобиль, который оккупанты использовали для логистики или эвакуации.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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армия РФ (19979) Госпогранслужба (6670) уничтожение (7444)


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у назві і тексті тавтологія, МТЛБ (Легко Броньований)
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08.07.2025 14:14 Ответить
 
 