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Сили оборони уразили 2 броньовані МТЛБ противника та легковий автомобіль на Півдні України. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА уразили на Півдні одразу 2 броньовані МТЛБ противника та легковий автомобіль, який окупанти використовували для логістики або евакуації.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18129) Держприкордонслужба ДПСУ (6232) знищення (7756)


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у назві і тексті тавтологія, МТЛБ (Легко Броньований)
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08.07.2025 14:14 Відповісти
 
 