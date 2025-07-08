Сили оборони уразили 2 броньовані МТЛБ противника та легковий автомобіль на Півдні України. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА уразили на Півдні одразу 2 броньовані МТЛБ противника та легковий автомобіль, який окупанти використовували для логістики або евакуації.
Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vitaliy Enron
показати весь коментар08.07.2025 14:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль