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Воїни 3 ОШБр атакували комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, міномет, мотоцикл та автомобіль. ВIДЕО

Українські воїни з 3-ої окремої штурмової бригади знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", якою ворог здійснював обстріли українських позицій.

Також бійці атакували комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, ворожий міномет, мотоцикл та легковий автомобіль з окупантами, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе атакував рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", в кузові якого був росіянин. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18129) ліквідація (4185) 3 Окрема штурмова бригада (472)


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