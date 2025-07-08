Воїни 3 ОШБр атакували комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, міномет, мотоцикл та автомобіль. ВIДЕО
Українські воїни з 3-ої окремої штурмової бригади знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", якою ворог здійснював обстріли українських позицій.
Також бійці атакували комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, ворожий міномет, мотоцикл та легковий автомобіль з окупантами, передає Цензор.НЕТ.
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