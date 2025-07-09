Морские пехотинцы ударом дрона-камикадзе уничтожили российский бронетранспортер. ВИДЕО
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российский бронетранспортер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
трамвайчіксарайчік,
В сарайчікє - зайчік...
ще й форточку відкрили..