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Морские пехотинцы ударом дрона-камикадзе уничтожили российский бронетранспортер. ВИДЕО

Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного уничтожили российский бронетранспортер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19985) ВМС (1494) уничтожение (7450) БТР (368) 38 отдельная бригада морской пехоты (32)


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Єхал трамвайчік сарайчік,
В сарайчікє - зайчік...
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09.07.2025 16:46 Ответить
прямо в дирочку..
ще й форточку відкрили..
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09.07.2025 16:56 Ответить
Ехали медведи на велосипеде...
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09.07.2025 17:12 Ответить
 
 