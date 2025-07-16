Рада дозволила особам старше 60 років служити у ЗСУ за контрактом
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який дозволяє проходження військової служби за контрактом чоловікам і жінкам, які досягли 60-річного віку.
Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.
Так, згідно з новими нормами, під час дії воєнного стану на контрактну службу в ЗСУ та інших військових формування може бути прийнято осіб від 60 років, яких визнано придатними за станом здоров’я військово-лікарською комісією.
Для цього потрібно отримати письмову згоду командира військової частини.
Якщо особа претендує на контракт офіцерського складу, її кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом ЗСУ або відповідним органом військового управління.
Після прийняття на службу особи віком понад 60 років передбачено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.
Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється.
Під час дії воєнного стану для осіб 60+, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється один рік.
Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік.
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В Україні старші люди сидять і строчать бойові комментарі в підтримку відправки на смерть молоді.
Тепер у бойових комментаторів є можливість самим повоювати за кордони 91.
Насправді і раніше ніхто не мішав, але воювати з дивану зручність
- на добровільній основі,
- згідно з висновком ВЛК,
- за контрактом на 1 рік та випробовувальним терміном 2 міс.,
- тільки для фахівців певних напрямків.
Ну, і в чому проблема?
ЇЇпать мій йух, Даежь, молодёжь...
Обов'язкова строкова служба:
Зазвичай починається з 18 років.
Тривалість служби становить 32 місяці для чоловіків і 24 місяці для жінок.
Для нових репатріантів існують свої правила, які залежать від віку прибуття та сімейного стану. Наприклад, чоловіки, які прибувають до Ізраїлю у віці 28 років і старше, зазвичай не зобов'язані служити.
Резервістська служба:
Після закінчення обов'язкової служби, громадяни залишаються придатними до призову на резервістську службу.
Як правило, рядові солдати можуть бути призвані до 40 років, а офіцери - до 45 років.
Через війну в Газі були тимчасово підвищені вікові обмеження для резервістів. Наразі рядові солдати можуть бути призвані до 41 року, а офіцери - до 46 років.
Для деяких фахівців (наприклад, медичних працівників, механіків, техніків) вік звільнення від резервістської служби може бути продовжений до 50 років.
Жінки в небойових підрозділах звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.