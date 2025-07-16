Рада дозволила особам старше 60 років служити у ЗСУ за контрактом

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який дозволяє проходження військової служби за контрактом чоловікам і жінкам, які досягли 60-річного віку.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з новими нормами, під час дії воєнного стану на контрактну службу в ЗСУ та інших військових формування може бути прийнято осіб від 60 років, яких визнано придатними за станом здоров’я військово-лікарською комісією.

Для цього потрібно отримати письмову згоду командира військової частини.

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Якщо особа претендує на контракт офіцерського складу, її кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом ЗСУ або відповідним органом військового управління.

Після прийняття на службу особи віком понад 60 років передбачено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

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Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється.

Під час дії воєнного стану для осіб 60+, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється один рік.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік.

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