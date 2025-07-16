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Новини Контракт в ЗСУ для 60+
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Рада дозволила особам старше 60 років служити у ЗСУ за контрактом

Контракт в ЗСУ для осіб старше 60 років Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, який дозволяє проходження військової служби за контрактом чоловікам і жінкам, які досягли 60-річного віку.

Про це пише Судово-юридична газета, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з новими нормами, під час дії воєнного стану на контрактну службу в ЗСУ та інших військових формування може бути прийнято осіб від 60 років, яких визнано придатними за станом здоров’я військово-лікарською комісією.

Для цього потрібно отримати письмову згоду командира військової частини.

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Якщо особа претендує на контракт офіцерського складу, її кандидатура повинна бути погоджена Генеральним штабом ЗСУ або відповідним органом військового управління.

Після прийняття на службу особи віком понад 60 років передбачено випробувальний термін тривалістю два місяці. Якщо протягом цього періоду буде виявлено невідповідність вимогам служби, контракт розривається, а військовослужбовець звільняється.

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Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється.

Під час дії воєнного стану для осіб 60+, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється один рік.

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік.

Читайте: Добровільна мобілізація у віці 60+ буде можлива тільки для обмеженого кола фахівців, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

ВР (15091) служба (32) ЗСУ (7745)


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Топ коментарі
+12
Зате Шашличний проігнорував петицію про заборону призову чоловіків у віці 50+ і командири продовжують прозрівати від таких "боєздатних рексів" у поповненні
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16.07.2025 15:25 Відповісти
+8
Панове, ви читайте уважніше: 60+ лише
- на добровільній основі,
- згідно з висновком ВЛК,
- за контрактом на 1 рік та випробовувальним терміном 2 міс.,
- тільки для фахівців певних напрямків.
Ну, і в чому проблема?
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16.07.2025 15:35 Відповісти
+7
І не соромно?
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16.07.2025 15:20 Відповісти
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І не соромно?
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16.07.2025 15:20 Відповісти
Читай уважно "за згодою", чи то і аби бзданути щось і втікти, де ж вас клоунів набралось, Шарікова таки встиг свого дурня кудись увіткнути 🤕😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2025 15:26 Відповісти
Недоумковатий повелителю смайлів, а заборона існувала?
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16.07.2025 16:33 Відповісти
Бусифіковані також за згодою
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16.07.2025 16:55 Відповісти
Це пундуц... Повний!
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16.07.2025 15:24 Відповісти
Колив же с клоунів знімуть бронь. Клоунів не вистачає в військах.
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16.07.2025 15:24 Відповісти
Молодь гуляє, а дід нехай помирає.
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16.07.2025 15:24 Відповісти
Тобто логічніше наоборот? В Японії під час трагедії на фокусімі старші люди самі викликались на роботи по ліквідації щоб молоді не наражали себе на небезпеку.
В Україні старші люди сидять і строчать бойові комментарі в підтримку відправки на смерть молоді.
Тепер у бойових комментаторів є можливість самим повоювати за кордони 91.
Насправді і раніше ніхто не мішав, але воювати з дивану зручність
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16.07.2025 15:28 Відповісти
А знаєш, що Армія 60 літніх приречена на поразку. Отримаєш шматок лайна з чемодана путіна в нагороду. Кордони 1991 року йому не подобаються.
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16.07.2025 15:39 Відповісти
"Насправді і раніше ніхто не мішав" - от не кізди ротом! Мені комбат запропонував залишитися, але комбриг зарізав рапорт "Пенси - найух рибу ловити". До ОК "Північ" рапорт навіть не дійшов. Звільнили день в день "по досягненні граничного віку перебування на військовій службі".
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16.07.2025 15:48 Відповісти
Тоді і про Ізраїль напиши
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16.07.2025 15:53 Відповісти
Що тобі заважає гуляти, гуляй і ти, чи остеохондроз з гемороєм замучили, то не ний, колись і ти був молодим, то сядь на сраку і сопи мовчки в обидві дзюрочки🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2025 15:30 Відповісти
соплі витри, єхідіна
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16.07.2025 15:33 Відповісти
Зате Шашличний проігнорував петицію про заборону призову чоловіків у віці 50+ і командири продовжують прозрівати від таких "боєздатних рексів" у поповненні
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16.07.2025 15:25 Відповісти
а мільйон дають?
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16.07.2025 15:26 Відповісти
Пізно пити боржомі коли почки відвалилися.
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16.07.2025 15:26 Відповісти
Нєхер було смоктати з причмокуванням з гімна юшку, то може б і нирки не відвалилась, а тим у кого "почкі" нехай сьорбають далі той же продукт на всю ширину кацапського хлєбала, - може швидше закобзоняться 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2025 15:35 Відповісти
За прокурорів інвалідів і еталонних ухилянтів мусорів теж таке скажеш?
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16.07.2025 15:56 Відповісти
Зелебоба потроху здає Україну кацапам в ти в далі будеш строчити такі "закликаючі" коментарі? Вперед на передок покажи їм свою лють!
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16.07.2025 15:58 Відповісти
Всі у фольксштурм! Так точно переможемо, історія не дасть збрехати!
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16.07.2025 15:28 Відповісти
Ці ЗЕлені підораси москви роблять усе під копірку як у москалів? Так там навіть можуть і мобілізувати до 65 рокіа, інтернет усе памятає інформації предостатьньо. Презелент нелегімітивний, верховна зрада також, який курва ви там закон прийняли? Порушивши Конституцію це зелені папірці для срак соуг уродів!
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16.07.2025 15:33 Відповісти
Контракт і мобілізувати різниці не розумієте?
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16.07.2025 15:40 Відповісти
Деды воевали!
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16.07.2025 15:34 Відповісти
Панове, ви читайте уважніше: 60+ лише
- на добровільній основі,
- згідно з висновком ВЛК,
- за контрактом на 1 рік та випробовувальним терміном 2 міс.,
- тільки для фахівців певних напрямків.
Ну, і в чому проблема?
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Та тут головне зраду розвести і крик підняти що дідів крутять. А то що були люди які хотіли і могли по здоров"ю служити ,а їм не дозволяли по віку .....
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16.07.2025 15:39 Відповісти
Армія, якщо вона воює, це суцільні надпроектні перенавантаження організму. Випробування його на міцність. Яка міцність у пенсіонерів? Він зможе з повною викладкою бігти за підрозділом? Звичайно що ні. Якщо підрозділ буде чекати на пеніонера -всі загинуть. Якщо підрозділ залишить діда в полі - то навіщо взагалі було його брати?
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16.07.2025 15:42 Відповісти
У твої реальності армія це тільки піхота? Частин забезпечення і т.д. нема?
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16.07.2025 15:47 Відповісти
В армії боець частини забезпечення приказом робиться штурмовиком і наказ повинен бути виконаний, бо це армія.
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16.07.2025 15:54 Відповісти
Не чув поки що про такі накази що до частин забезпечення (зараз вони набираються з "обмеженно придатних" (хай буде так ,повний новий термін лінь писати) ... Не плутаєте посади забезпечення в бойових частинах ?
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16.07.2025 16:00 Відповісти
Спочатку пенсіонер їде в тилову частину, як і обіцяли, а через місяць-два вже автобусом прибуває до третьої лінії, а там вже як пощастить, але щастить не часто, бо людей мало.
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16.07.2025 16:05 Відповісти
Частини забезпечення - це теж важка фізична праця. Можу пенсіонера уявити лише в штабі майором і вище за званням. Хоча для ефективного планування операцій теж бажано мати більш молодих людей, що знають реалії ******** війни.
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16.07.2025 15:57 Відповісти
Не сперечаюсь . Але де ви водіїв вантажівок молодих наберете? Скільки бачу 50-55+ і їх не достатньо
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16.07.2025 16:05 Відповісти
Були у нас два дядьки десь +/- мого віку які з 4-х неробочих пушок с-60 зібрали 3 робочі. 2 з них потім Вовкам Да Вінчі передали по розпорядженню зверху. Молодь щось за ті пушки не бралася. Це з одного боку. А з іншого, на вєщєвому складі сидів у нас сержантік +/- 30 років, розовощокий такий, підтягнутий. То може він в штурмовики піде чи хоч в стрілецьку роту, а діда на склад шкарпетки видавати?
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16.07.2025 15:58 Відповісти
67, розбитий мініск на коліні і на лікті правої руки, початкова стадія катаракти на обох очах + близькозорість -4,5, надлишкова вага... Я навіть не знаю, рипатись чи ні? Тут навіть не у грошах справа - ніколи їх забагато не мав, а зараз вже і не хочу мати. Тут, як то кажуть, за державу обідно. Але щось і з державою не
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16.07.2025 15:43 Відповісти
...не того - вже як пішло на погибель, то не спиниш...
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16.07.2025 15:45 Відповісти
Проблема в тому, що інформацію читає та реагує на неї відповідними висерами, бо те, що тут "вибзділи" місцеві онолітєги назвати нормальною реакцією неможливо, представники 73%, це типу української MAGA... Хоча, кому це писано, більшість борзописців з цензора трьом свиням не зведуть рахунку та в слові х*й п'ять помилок примудряються зробити, а вже зрозуміти абревіатуру MAGA, що вона означає і до чого вона тут "єто ж очєнь і очєнь", угу... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.07.2025 15:46 Відповісти
Ніякої зради у постанові ВР немає (якщо що, я одразу приніс присягу на вірність українському народу на початку 1992 р. і захищав би Україну, країну моїх прабатьків, або загинув би), але й ефективності теж немає (хіба що генерали конкуруватимуть, хто з них кращий), знаєте, бажання є, але здоров'я вже немає, фізичного немає, а ментальне є, просто зубами, попри пенсійний вік, хотілося б загризти молоденьких 3,14-дарів, які за гроші Х-уйла беруться чинити злочини проти української армії і загалом проти українського народу, і для розплодження яких українці останні 20 років виділяють бюджетні кошти, але у цих багатьох маргінальних сім'ях повиростали за українські гроші не захисники, а зрадники України.
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16.07.2025 16:02 Відповісти
Як в чому..в відмінності влк..до 60 тебе роблять абсолютно здоровим, а після 60 абсолютно хворим😀
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16.07.2025 16:08 Відповісти
Граничний вік перебування на військовій службі для цієї категорії не встановлюється. Джерело: https://censor.net/ua/n3563598
ЇЇпать мій йух, Даежь, молодёжь...
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16.07.2025 15:35 Відповісти
Розумій так: усе одно скоро здохнете
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16.07.2025 16:29 Відповісти
18-25 тримають як резерв для армії пуйла
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16.07.2025 15:42 Відповісти
Пробздівся🤔🧐😁 А тепер нюхай сам свій висер та вкрийся ковдрою з головою, щоб нікому не дісталось онолітєг-прогнозіст сраний😝😝😝😜🤪 Чому сраний🤔 Який прогноз,- такий і онолітєги 👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
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16.07.2025 15:54 Відповісти
Граничний вік служби в армії Ізраїлю може відрізнятися залежно від того, чи йдеться про обов'язкову строкову службу, чи про резервістську службу, а також від статі та посади.

Обов'язкова строкова служба:

Зазвичай починається з 18 років.

Тривалість служби становить 32 місяці для чоловіків і 24 місяці для жінок.

Для нових репатріантів існують свої правила, які залежать від віку прибуття та сімейного стану. Наприклад, чоловіки, які прибувають до Ізраїлю у віці 28 років і старше, зазвичай не зобов'язані служити.

Резервістська служба:

Після закінчення обов'язкової служби, громадяни залишаються придатними до призову на резервістську службу.

Як правило, рядові солдати можуть бути призвані до 40 років, а офіцери - до 45 років.

Через війну в Газі були тимчасово підвищені вікові обмеження для резервістів. Наразі рядові солдати можуть бути призвані до 41 року, а офіцери - до 46 років.

Для деяких фахівців (наприклад, медичних працівників, механіків, техніків) вік звільнення від резервістської служби може бути продовжений до 50 років.

Жінки в небойових підрозділах звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
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16.07.2025 16:06 Відповісти
А тот,чью подпись подделали под контрактом может смело подать заяву в суд и спокойно ожидать назначение даты заседания на передовом опорном пункте,все по закону.
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16.07.2025 16:33 Відповісти
А скільки у нас військових пенсів віком до 60-ти? Вони що роблять? На дачках в гамаках гойдаються?
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16.07.2025 16:38 Відповісти
Наш президент України сказав що краще вмерти воїном на полі бою чим корчитися в ліжку як старий пень дома ...
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16.07.2025 16:39 Відповісти
Всім кому 60+треба показати молодим як треба воювати.А що вам втрачати ? Пожили в хороших умовах та ще і пенсії вам давай. Пора вже в окопи.
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16.07.2025 16:42 Відповісти
 
 