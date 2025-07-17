За сутки на фронте - 160 боестолкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Враг больше всего атаковал на Покровском, Новопавловском, Лиманском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и осуществили 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Ободы Сумской области; Доброполье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Новоандреевка, Плавни Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надия, Карповка, Колодязи, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Сиверском направлении, в районе Григорьевки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русина Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1190 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, боевую бронированную машину, 43 артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, 250 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 154 единицы автомобильной техники оккупантов.

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