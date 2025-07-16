Продвижение россиян в Малиновке на Запорожье: Враг давит в полосе подразделения ТрО, - DeepState. КАРТА

Российские войска постоянно пытаются захватить Малиновку в Запорожской области, давят именно в полосе подразделения ТрО из-за преобладания средств и живой силы.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Кацапы давно пытаются полностью захватить село и попытки продвижений были неоднократными в течение долгого времени. Пехота врага активно прощупывала нашу оборону, осуществляла постоянные штурмовые действия и прокрадывалась в село. После фиксации уродов пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто берет верх, то теперь можно видеть увеличение красной зоны в селе", - говорится в сообщении.



Аналитики отмечают, что враг осуществляет давление именно в полосе подразделения ТрО, поскольку понимает, что имеет большое преимущество в средствах и еще большее - в живой силе.

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"На местах хоть и пытаются любыми способами и кем-либо остановить врага, но без поддержки вынуждены будут скоро отдать Малиновку противнику. Кроме того, любые выпуклости ЛБЗ растягивают оборонительные порядки, ведь надо больше позиций и соответственно больше личного состава", - добавили в DeepState.

Напомним, ранее в ОК "Юг" заявили, что враг не может удержаться в Малиновке на Запорожье, однако уничтожил фактически все наши позиции там, -