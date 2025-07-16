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Новости Боевые действия на юге
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Продвижение россиян в Малиновке на Запорожье: Враг давит в полосе подразделения ТрО, - DeepState. КАРТА

Российские войска постоянно пытаются захватить Малиновку в Запорожской области, давят именно в полосе подразделения ТрО из-за преобладания средств и живой силы.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Продвижение россиян в Малиновке в Запорожье

"Кацапы давно пытаются полностью захватить село и попытки продвижений были неоднократными в течение долгого времени. Пехота врага активно прощупывала нашу оборону, осуществляла постоянные штурмовые действия и прокрадывалась в село. После фиксации уродов пытались постоянно ликвидировать, но количество очень часто берет верх, то теперь можно видеть увеличение красной зоны в селе", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что враг осуществляет давление именно в полосе подразделения ТрО, поскольку понимает, что имеет большое преимущество в средствах и еще большее - в живой силе.

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"На местах хоть и пытаются любыми способами и кем-либо остановить врага, но без поддержки вынуждены будут скоро отдать Малиновку противнику. Кроме того, любые выпуклости ЛБЗ растягивают оборонительные порядки, ведь надо больше позиций и соответственно больше личного состава", - добавили в DeepState.

Напомним, ранее в ОК "Юг" заявили, что враг не может удержаться в Малиновке на Запорожье, однако уничтожил фактически все наши позиции там, -

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Запорожская область (3311) боевые действия (4525) Пологовский район (93) Малиновка (7)


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Хорошо что нашли виноватых, аж легче стало, всегда когда где то провал у дипов то тро виновато , то командиры не так долаживали и уже как пол года новая фишка не хватает пехоты для обороны
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16.07.2025 16:59 Ответить
ТРО найслабішиі підрозділи як по составу так і по приданим силам та засобам ураження. У загальновійськовому бою вони як піхотний підрозділ з кулкметами і гранатометами. Сумеіваюмя що в них є БПЛА на присьтойномц ріні, бо це не лінійний загалновійськовий підрозділ
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16.07.2025 17:14 Ответить
Это понятно, как вообще ТрО ещё существует на 4ый год войны, это же вообще не эффективно в чем причина их содержания ?
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16.07.2025 17:24 Ответить
Малинівка в низині, тому рашисти не можуть її утримувати без суттєвих втрат.

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16.07.2025 17:01 Ответить
Вони розділять то село навпіл й захватять повністю, може досить відступати та нарешті контратакувати кідарів та відкинути назад, чи всі сидять за спиною дроноводів й роздивляються як вони гарно нищуть ворога?
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16.07.2025 18:04 Ответить
Edorgan *****
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16.07.2025 18:22 Ответить
 
 