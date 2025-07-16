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Новости Боевые действия на юге
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Враг не может удержаться в Малиновке в Запорожской области, однако уничтожил фактически все наши позиции там, - ОК "Південь"

Ситуация в Малиновке в Запорожской области

Российские войска не могут удержаться в Малиновке в Запорожской области, в то же время, там враг уничтожил фактически все позиции украинских войск.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил представитель ОК "Південь" Владислав Волошин.

"Захваченный какой-то населенный пункт - это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть, пытается нас отодвинуть, чтобы Силы обороны Украины отошли с тех или иных рубежей, но сами захватить и удержать эти рубежи противник не может", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что на этом направлении продолжались довольно жестокие бои.

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"Враг пытался атаковать, даже применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Он уничтожил фактически там все позиции, но удержаться в Малиновке он пока не может. Силы обороны Украины контролируют огнем все эти позиции и этот бывший населенный пункт", - добавил Волошин.

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Запорожская область (3311) боевые действия (4525) Пологовский район (93) Малиновка (7)


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