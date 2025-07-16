Ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, - ОК "Південь"
Російські війська не можуть утриматися в Малинівці у Запорізькій області, водночас там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.
"Захоплений якийсь населений пункт - це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є, намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але самі захопити і утримати ці рубежі противник не може", - зазначив він.
Речник наголосив, що на цьому напрямку тривали доволі жорстокі бої.
"Ворог намагався атакувати, навіть застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Він знищив фактично там всі позиції, але утриматися в Малинівці він наразі не може. Сили оборони України контролюють вогнем всі ці позиції і цей колишній населений пункт", - додав Волошин.
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