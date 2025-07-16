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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, - ОК "Південь"

Ситуація в Малинівці на Запоріжжі

Російські війська не можуть утриматися в Малинівці у Запорізькій області, водночас там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

"Захоплений якийсь населений пункт - це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є, намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але самі захопити і утримати ці рубежі противник не може", - зазначив він.

Речник наголосив, що на цьому напрямку тривали доволі жорстокі бої.

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"Ворог намагався атакувати, навіть застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Він знищив фактично там всі позиції, але утриматися в Малинівці він наразі не може. Сили оборони України контролюють вогнем всі ці позиції і цей колишній населений пункт", - додав Волошин.

Автор: 

Запорізька область (3843) бойові дії (4280) Пологівський район (93) Малинівка (7)


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А вы хотели шоб они вам их отремонтировали?
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16.07.2025 13:58 Відповісти
"Весілля в Малинівці" Мы накануне грандиозного шухера!
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16.07.2025 14:05 Відповісти
Малинівка в низині, тому й ніхто її не може утримати без суттєвих втрат.

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16.07.2025 16:07 Відповісти
 
 