Ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, - ОК "Південь"

Російські війська не можуть утриматися в Малинівці у Запорізькій області, водночас там ворог знищив фактично всі позиції українських військ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

"Захоплений якийсь населений пункт - це голосно сказано, тому противник просто знищує і населений пункт, і всі наші позиції, які там є, намагається нас відсунути, щоб Сили оборони України відійшли з тих чи інших рубежів, але самі захопити і утримати ці рубежі противник не може", - зазначив він.

Речник наголосив, що на цьому напрямку тривали доволі жорстокі бої.

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"Ворог намагався атакувати, навіть застосовуючи моторизовані штурми на мотоциклах. Він знищив фактично там всі позиції, але утриматися в Малинівці він наразі не може. Сили оборони України контролюють вогнем всі ці позиції і цей колишній населений пункт", - додав Волошин.