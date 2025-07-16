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Новини Бойові дії на півдні
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Просування росіян у Малинівці на Запоріжжі: Ворог тисне в смузі підрозділу ТрО, - DeepState. КАРТА

Російські війська постійно намагаються захопити Малинівку в Запорізькій області, тиснуть саме в смузі підрозділу ТрО через переважання засобів і живої сили.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Просування росіян у Малинівці на Запоріжжі

"Кацапи давно намагаються повністю захопити село і спроби просувань були неодноразовими протягом довгого часу. Піхота ворога активно прощупувала нашу оборону, здійснювала постійні штурмові дії і прокрадалася в село. Після фіксації виродків намагалися постійно ліквідувати, але кількість дуже часто бере верх, то тепер можна бачити збільшення червоної зони в селі", - йдеться в повідомленні.

Аналітики наголошують, що ворог здійснює тиск саме в смузі підрозділу ТрО, оскільки розуміє, що має велику перевагу в засобах і ще більшу - в живій силі.

Читайте: Ворог не має жодних просувань у районі Малинівки на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

"На місцях хоч і намагаються будь-як і будь-ким зупинити ворога, але без підтримки змушені будуть скоро віддати Малинівку противнику. Крім того, будь-які випуклості ЛБЗ розтягують оборонні порядки, адже треба більше позицій і відповідно більше особового складу", - додали в DeepState.

Нагааємо, раніше в ОК "Південь" заявили, що ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, - 

Автор: 

Запорізька область (3843) бойові дії (4280) Пологівський район (93) Малинівка (7)


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Хорошо что нашли виноватых, аж легче стало, всегда когда где то провал у дипов то тро виновато , то командиры не так долаживали и уже как пол года новая фишка не хватает пехоты для обороны
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16.07.2025 16:59 Відповісти
ТРО найслабішиі підрозділи як по составу так і по приданим силам та засобам ураження. У загальновійськовому бою вони як піхотний підрозділ з кулкметами і гранатометами. Сумеіваюмя що в них є БПЛА на присьтойномц ріні, бо це не лінійний загалновійськовий підрозділ
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16.07.2025 17:14 Відповісти
Это понятно, как вообще ТрО ещё существует на 4ый год войны, это же вообще не эффективно в чем причина их содержания ?
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16.07.2025 17:24 Відповісти
Ви навіть не розумієте, що людство ще з часів англо-бурських воєн навчилося лікувати чисельну перевагу ворога - саме з допомогою кулеметів, про які Ви й кажете. Але, мабуть, не на часі.
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16.07.2025 18:53 Відповісти
Малинівка в низині, тому рашисти не можуть її утримувати без суттєвих втрат.

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16.07.2025 17:01 Відповісти
А як на Вашому малюнку зрозуміти, що вона в низині? Написано "20 км", тобто там "низина" кілька метрів і всьо?
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16.07.2025 18:55 Відповісти
"20 км" - це розмір сектору наступу 35-ї ОА російських військ, частини якої десь з місяць часу імітували штурм Малинівки, щоби відволікти ЗСУ від головного удару - в межиріччі Вовчої і Мокрих Ялів.
Що стосується висот, то тут все очевидно - від низини (зелений, жовтий колір) до височини (червоний).
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16.07.2025 19:41 Відповісти
Вони розділять то село навпіл й захватять повністю, може досить відступати та нарешті контратакувати кідарів та відкинути назад, чи всі сидять за спиною дроноводів й роздивляються як вони гарно нищуть ворога?
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16.07.2025 18:04 Відповісти
Edorgan *****
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16.07.2025 18:22 Відповісти
 
 