Просування росіян у Малинівці на Запоріжжі: Ворог тисне в смузі підрозділу ТрО, - DeepState. КАРТА

Російські війська постійно намагаються захопити Малинівку в Запорізькій області, тиснуть саме в смузі підрозділу ТрО через переважання засобів і живої сили.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Кацапи давно намагаються повністю захопити село і спроби просувань були неодноразовими протягом довгого часу. Піхота ворога активно прощупувала нашу оборону, здійснювала постійні штурмові дії і прокрадалася в село. Після фіксації виродків намагалися постійно ліквідувати, але кількість дуже часто бере верх, то тепер можна бачити збільшення червоної зони в селі", - йдеться в повідомленні.



Аналітики наголошують, що ворог здійснює тиск саме в смузі підрозділу ТрО, оскільки розуміє, що має велику перевагу в засобах і ще більшу - в живій силі.

Читайте: Ворог не має жодних просувань у районі Малинівки на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

"На місцях хоч і намагаються будь-як і будь-ким зупинити ворога, але без підтримки змушені будуть скоро віддати Малинівку противнику. Крім того, будь-які випуклості ЛБЗ розтягують оборонні порядки, адже треба більше позицій і відповідно більше особового складу", - додали в DeepState.

Нагааємо, раніше в ОК "Південь" заявили, що ворог не може утриматися в Малинівці на Запоріжжі, однак знищив фактично всі наші позиції там, -