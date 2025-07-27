Украинские защитники отразили массированный штурм россиян возле Северска: уничтожено 80 оккупантов

25 июля военные из 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады, которые действуют в составе 11 армейского корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска в Донецкой области. Украинские защитники уничтожили 80 оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 11 армейского корпуса в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 25 июля с 12:50 до 15:00 враг провел 27 штурмовых атак на позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского и Григорьевки. Для атаки враг задействовал более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл.

В результате боя 80 оккупантов были уничтожены, еще 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля.

"Российская армия регулярно давит на Северском направлении, время от времени проводя там крупные штурмы с применением пехоты и техники. Особенно их натиск усилился после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025-го. Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока", - говорится в сообщении.

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