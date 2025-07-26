Россияне продолжают атаки на Волчанск, напряженной остается ситуация в районе Двуречной, - ОТГ "Харків"

Российские захватчики продолжают атаки на Волчанск. Напряженной остается ситуация в районе Двуречной. Враг штурмует малыми группами, активно используя дроны.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал спикер ОТГ "Харків" Павел Шамшин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россияне пытаются дергать нашу оборону на разных участках. То они пытаются атаковать в районе Мелового и Амбарного, то они смещают свои усилия немного западнее, в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки", - рассказал спикер.

По словам Шамшина, одной главных целей российских оккупантов остается Волчанск, однако они ищут слабые места в обороне по всей линии фронта.

"Россияне пытаются дергать нашу оборону в районе Строевки. Такими действиями они ищут слабые места в нашей обороне. И если говорить о каких-то скоплениях, то мы видим, что россияне проводят ротацию подразделений, которые задействованы в штурмовых действиях, но скопления или накопления резервов, которые могли бы прорвать фронт и создать реальную угрозу для Харькова, мы пока не наблюдаем", - сказал спикер.

Кроме этого, как рассказал Шамшин, достаточно напряженной остается ситуация в районе Двуречной, где оккупанты продолжают перебрасывать свою пехоту на западный берег реки Оскол с целью создания угрозы для города Купянск.

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По словам спикера, бои на том участке продолжаются также ежедневно в районах таких населенных пунктов, как Двуречная, Каменка, Строевка, Фиголовка и Красное Первое.

Представитель ОТГ "Харків" рассказал, что на этом отрезке фронта враг почти не использует бронированную технику.

"Это связано с дефицитом тяжелой техники врага, поскольку в предыдущие годы полномасштабной войны он действительно понес большие потери в этом компоненте. А также враг понимает, что если танк или БМП или бронетранспортер появляется на линии боевого соприкосновения, для наших экипажей БПЛА это достаточно легкая и удобная цель. Бывают такие случаи, что операторы соревнуются, кто же поразит тот танк или БМП, когда она наконец появляется на горизонте", - рассказал Шамшин.

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