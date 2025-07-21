РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Бои на востоке Украины
330 2

Враг накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении. Продолжаются тяжелые бои возле Темировки, Новополя и Зеленого Поля, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба

За прошедшие сутки, 20 июля 2025 года, враг атаковал позиции Сил обороны в районе Волчанска и в сторону Старицы, а на Купянском направлении - возле Голубовки. Успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Карповки, Шандриголово, Колодязов, Торского, Нового Мира, Редкодуба и в Серебрянском лесничестве.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Предтечино, Плещиевки, Делиевки, Катериновки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Лысовка и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Новопавловки, Удачного и Алексеевки. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг безуспешно наступал в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Мирного, Запорожья, Воскресенки, Толстого, Малиевки и Камышевахи. Также произошли боестолкновения неподалеку Темировки, Новополя и Зеленого Поля. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

Автор: 

Волчанск (423) Харьковская область (1310) Чугуевский район (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де він їх накопичує?
показать весь комментарий
21.07.2025 10:15 Ответить
В Покровську недавно новесенький асфальт та слиточку поклали, клумби з квіточками, скляні зупиночки придбали за шалені кошт, а ворог накопичує сили.
показать весь комментарий
21.07.2025 11:01 Ответить
 
 