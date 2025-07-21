Враг накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении. Продолжаются тяжелые бои возле Темировки, Новополя и Зеленого Поля, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 20 июля 2025 года, враг атаковал позиции Сил обороны в районе Волчанска и в сторону Старицы, а на Купянском направлении - возле Голубовки. Успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Карповки, Шандриголово, Колодязов, Торского, Нового Мира, Редкодуба и в Серебрянском лесничестве.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении штурмовые группы оккупантов безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия россиян были направлены на наши позиции неподалеку Предтечино, Плещиевки, Делиевки, Катериновки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Лысовка и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Новопавловки, Удачного и Алексеевки. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг безуспешно наступал в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Мирного, Запорожья, Воскресенки, Толстого, Малиевки и Камышевахи. Также произошли боестолкновения неподалеку Темировки, Новополя и Зеленого Поля. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.