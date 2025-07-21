Ворог накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку. Тривають важкі бої біля Темирівки, Новополя та Зеленого Поля, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 20 липня 2025 року, ворог атакував позиції Сил оборони в районі Вовчанська та в бік Стариці, а на Куп’янському напрямку - біля Голубівки. Успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Карпівки, Шандриголового, Колодязів, Торського, Нового Миру, Рідкодуба та у Серебрянському лісництві.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку штурмові групи окупантів безуспішно намагалися покращити тактичне положення в районі Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії росіян були спрямовані на наші позиції неподалік Предтечиного, Плещіївки, Диліївки, Катеринівки та у Торецьку. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

"На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Лисівка та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Новопавлівки, Удачного та Олексіївки. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Ворог безуспішно наступав у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Хортиця"

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Мирного, Запоріжжя, Воскресенки, Толстого, Маліївки та Комишувахи. Також відбулися боєзіткнення неподалік Темирівки, Новополя та Зеленого Поля. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.