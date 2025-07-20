Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Ворог безуспішно наступав у Серебрянському лісництві, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 20 липня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку противник безуспішно намагався проводити штурмові дії в бік Стариці, Липців та в районі Вовчанська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку наші підрозділи відбили атаки загарбників неподалік Голубівки, Загризового та в бік Бологівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони біля Рідкодуба, Нового Миру, Торського та у Серебрянському лісництві. Успіху не мав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили 50 штурмів на Покровському напрямку, ворог тисне біля Часового Яру та Торецька, - Генштаб. КАРТИ

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з займаних позицій в районі Серебрянки. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля Ступочок, Диліївки, Неліпівки та у Торецьку. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

"Найактивніше противник проводив штурмові дії на Покровському напрямку. Загарбники атакували позиції Сил оборони в районі Русиного Яру, Полтавки, Попіва Яру, Новоекономічного, Родинського, Миколаївки, Сухого Яру, Звірового, Миролюбівки та Лисівки. Також загарбники атакували наші укріплення біля Удачного, Молодецького, Горіхового, Новосергіївки, Дачного та Олексіївки. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Запоріжжя, Воскресенки, Вільного Поля, Зеленого Гаю, Маліївки та Мирного, а на Гуляйпільському напрямку – неподалік Малинівки. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Читайте: Ворог намагався витіснити захисників з позицій на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

"Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - резюмують в ОСУВ "Хортиця".