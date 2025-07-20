Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг безуспешно наступал в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 20 июля 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении противник безуспешно пытался проводить штурмовые действия в сторону Старицы, Липцов и в районе Волчанска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении наши подразделения отбили атаки захватчиков неподалеку Голубовки, Загрызово и в сторону Бологовки.

На Лиманском направлении враг атаковал позиции Сил обороны возле Редкодуба, Нового Мира, Торского и в Серебрянском лесничестве. Успеха не имел.

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Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Северском направлении оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Серебрянки. Потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском и Торецком направлениях противник штурмовал наши укрепления у Ступочек, Делиевки, Нелиповки и в Торецке. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

"Активно противник проводил штурмовые действия на Покровском направлении. Захватчики атаковали позиции Сил обороны в районе Русина Яра, Полтавки, Попива Яра, Новоэкономичного, Родинского, Николаевки, Сухого Яра, Зверево, Миролюбовки и Лысовки. Также захватчики атаковали наши укрепления возле Удачного, Молодецкого, Орехового, Новосергиевки, Дачного и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники самоотверженно противостоят атакам противника в районах Запорожья, Воскресенки, Вольного Поля, Зеленого Гая, Малиевки и Мирного, а на Гуляйпольском направлении - неподалеку Малиновки. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

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"Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - резюмируют в ОСГВ "Хортица".