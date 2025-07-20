Силы обороны отразили 50 штурмов на Покровском направлении, враг давит у Часова Яра и Торецка, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 19 июля 2025 года, на фронте произошло 154 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 64 авиационных удара, применив 31 ракету и сбросив 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5706 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3857 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шостка Сумской области; Шахово, Родинское, Мирноград, Белицкое Донецкой области; Малая Токмачка, Червона Крыныця, Новоданиловка, Плавни и Приморское, Васильевка, Орехово, Григорьевка, Речное Запорожской области; Тягинка, Львов Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, девять боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 270 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 23 ракеты, 121 единицу автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 323 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Делиевки, Торецка и Русина Яра.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Орехово, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Свободное Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.