Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 041 990 человек (+1040 за сутки), 11 035 танков, 30 583 артсистемы, 23 021 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 041 990 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1041990 (+1040) человек
танков - 11035 (+3) ед
боевых бронированных машин - 23021 (+9) ед.
артиллерийских систем - 30583 (+52) ед
РСЗО - 1443 (+1) ед
средства ПВО - 1198 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 46982 (+270)
крылатые ракеты - 3515 (+23)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 55727 (+121)
специальная техника - 3932 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 32000!
Трохи броні, арта та логістика норм. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 041 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.