Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 041 990 человек (+1040 за сутки), 11 035 танков, 30 583 артсистемы, 23 021 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 041 990 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1041990 (+1040) человек

танков - 11035 (+3) ед

боевых бронированных машин - 23021 (+9) ед.

артиллерийских систем - 30583 (+52) ед

РСЗО - 1443 (+1) ед

средства ПВО - 1198 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46982 (+270)

крылатые ракеты - 3515 (+23)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55727 (+121)

специальная техника - 3932 (+0)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.