Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 041 990 осіб (+1040 за добу), 11 035 танків, 30 583 артсистеми, 23 021 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 041 990 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1041990 (+1040) осіб
танків - 11035 (+3) од
бойових броньованих машин - 23021 (+9) од
артилерійських систем - 30583 (+52) од
РСЗВ - 1443 (+1) од
засоби ППО - 1198 (+0) од
літаків - 421 (+0) од
гелікоптерів - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 46982 (+270)
крилаті ракети - 3515 (+23)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 55727 (+121)
спеціальна техніка - 3932 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
186! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Сукупна арта перевалила за 32000!
Трохи броні, арта та логістика норм. Відбита чергова масованна повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 041 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.