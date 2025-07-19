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Російські загарбники вистрибують на ходу з гольф-кара, щоб врятуватися від дрона-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО

Оператори підрозділу Ivan Franko Group зробили добірку ударів по ворожих штурмових групах, які пересувалися на гольф-карах та інших транспортних засобах з відкритим верхом.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

При появі наших дронів російські солдати намагалися десантуватися з кабріолетів прямо під час руху. Але далеко не всім це вдалося. Як показала подальша дорозвідка, частина штурмовиків залишалася поруч з ураженими транспортними засобами.

"Невдалий виїзд на штурм і невдала подальша евакуація, як наслідки поїздок на кабріолетах по українському Донбасу", - прокоментували відео у підрозділі.

Дивіться: Бійці Легіону "Свобода Росії" здійснили проникнення у тил ворога та ліквідували трьох кадирівців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18226) ліквідація (4232)


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Піззєц!
Вчора вони онучею брагу занюхували, у гнилий нужнік провалювалися, а сьодні на гольф-карі розсікають!
Вибілісь в люді!
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19.07.2025 14:32 Відповісти
Московіти, їхали убивати Українців за гроші, аж воно, он, як стрибати прийшлося….
Смерть московітам!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!! Це не «міністри оборони» від зеленського, що ховаються за спинами дітей та жінок України!!!
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19.07.2025 14:37 Відповісти
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза.

Не жди меня, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
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19.07.2025 14:41 Відповісти
Меня засосала зєльоная трясина,
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19.07.2025 14:53 Відповісти
Ну не подобаєтьс Франківцямцей цей спорт! Особливо сбірна кацапська!
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19.07.2025 16:05 Відповісти
Я про інше. Скажіть гольф-кар - це дрібничка за дрібні гроші ? А де дрібні гроші наших міністрів, самого Вумного президента, депутатів з трускавецькою освітою ? Вони ні самі, ні іншим не дозволяють витрачати на безпеку наших синів та дочок ! Порох - не донать! тікай з країни, бо Боневтік так хоче ! Це що ? Ревність, дурість, цілеспрямоване переслідування людей з великою душею та серцем ? Подивимось як "качка"-прем'єр задонатить на взуття захисниці !!
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19.07.2025 16:21 Відповісти
 
 