Російські загарбники вистрибують на ходу з гольф-кара, щоб врятуватися від дрона-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО

Оператори підрозділу Ivan Franko Group зробили добірку ударів по ворожих штурмових групах, які пересувалися на гольф-карах та інших транспортних засобах з відкритим верхом.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

При появі наших дронів російські солдати намагалися десантуватися з кабріолетів прямо під час руху. Але далеко не всім це вдалося. Як показала подальша дорозвідка, частина штурмовиків залишалася поруч з ураженими транспортними засобами.

"Невдалий виїзд на штурм і невдала подальша евакуація, як наслідки поїздок на кабріолетах по українському Донбасу", - прокоментували відео у підрозділі.

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