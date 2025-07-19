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Російські загарбники вистрибують на ходу з гольф-кара, щоб врятуватися від дрона-камікадзе на Донеччині. ВIДЕО
Оператори підрозділу Ivan Franko Group зробили добірку ударів по ворожих штурмових групах, які пересувалися на гольф-карах та інших транспортних засобах з відкритим верхом.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
При появі наших дронів російські солдати намагалися десантуватися з кабріолетів прямо під час руху. Але далеко не всім це вдалося. Як показала подальша дорозвідка, частина штурмовиків залишалася поруч з ураженими транспортними засобами.
"Невдалий виїзд на штурм і невдала подальша евакуація, як наслідки поїздок на кабріолетах по українському Донбасу", - прокоментували відео у підрозділі.
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Вчора вони онучею брагу занюхували, у гнилий нужнік провалювалися, а сьодні на гольф-карі розсікають!
Вибілісь в люді!
Смерть московітам!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!! Це не «міністри оборони» від зеленського, що ховаються за спинами дітей та жінок України!!!
Я к маменьке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза.
Не жди меня, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,