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Российские захватчики выпрыгивают на ходу из гольф-кара, чтобы спастись от дрона-камикадзе в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы подразделения Ivan Franko Group сделали подборку ударов по вражеским штурмовым группам, которые передвигались на гольф-карах и других транспортных средствах с открытым верхом.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

При появлении наших дронов российские солдаты пытались десантироваться из кабриолетов прямо во время движения. Но далеко не всем это удалось. Как показала дальнейшая доразведка, часть штурмовиков оставалась рядом с пораженными транспортными средствами.

"Неудачный выезд на штурм и неудачная дальнейшая эвакуация, как последствия поездок на кабриолетах по украинскому Донбассу", - прокомментировали видео в подразделении.

Смотрите: Бойцы Легиона "Свобода России" осуществили проникновение в тыл врага и ликвидировали трех кадыровцев. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20075) ликвидация (3847)


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Піззєц!
Вчора вони онучею брагу занюхували, у гнилий нужнік провалювалися, а сьодні на гольф-карі розсікають!
Вибілісь в люді!
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19.07.2025 14:32 Ответить
Московіти, їхали убивати Українців за гроші, аж воно, он, як стрибати прийшлося….
Смерть московітам!!
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!! Це не «міністри оборони» від зеленського, що ховаються за спинами дітей та жінок України!!!
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19.07.2025 14:37 Ответить
Кондуктор, нажми на тормоза.
Я к маменьке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза.

Не жди меня, мама, хорошего сына.
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
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19.07.2025 14:41 Ответить
Меня засосала зєльоная трясина,
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19.07.2025 14:53 Ответить
 
 