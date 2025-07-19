Российские захватчики выпрыгивают на ходу из гольф-кара, чтобы спастись от дрона-камикадзе в Донецкой области. ВИДЕО

Операторы подразделения Ivan Franko Group сделали подборку ударов по вражеским штурмовым группам, которые передвигались на гольф-карах и других транспортных средствах с открытым верхом.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

При появлении наших дронов российские солдаты пытались десантироваться из кабриолетов прямо во время движения. Но далеко не всем это удалось. Как показала дальнейшая доразведка, часть штурмовиков оставалась рядом с пораженными транспортными средствами.

"Неудачный выезд на штурм и неудачная дальнейшая эвакуация, как последствия поездок на кабриолетах по украинскому Донбассу", - прокомментировали видео в подразделении.

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