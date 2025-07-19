Бойцы Легиона "Свобода России" проникли в тыл врага и ликвидировали трех кадыровцев. ВИДЕО

17 июля диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" осуществила глубокое проникновение более чем на 30 километров в тыл временно оккупированной территории Украины в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе Легиона, целью операции была деморализация противника и ликвидация боевиков из подразделения "Ахмат", которых в заявлении называют "предателями ичкерийского народа", сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе операции в результате точечного подрыва служебного автомобиля были уничтожены по меньшей мере три кадыровца. Кроме того, легионеры собрали ценную разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местах расположения командных пунктов противника.

Как указано в отчете, все участники операции сейчас находятся в безопасности, а сам рейд назван полностью успешным.

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