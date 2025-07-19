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Бойцы Легиона "Свобода России" проникли в тыл врага и ликвидировали трех кадыровцев. ВИДЕО

17 июля диверсионно-разведывательная группа Легиона "Свобода России" осуществила глубокое проникновение более чем на 30 километров в тыл временно оккупированной территории Украины в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе Легиона, целью операции была деморализация противника и ликвидация боевиков из подразделения "Ахмат", которых в заявлении называют "предателями ичкерийского народа", сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе операции в результате точечного подрыва служебного автомобиля были уничтожены по меньшей мере три кадыровца. Кроме того, легионеры собрали ценную разведывательную информацию о логистических маршрутах, имеющейся технике и местах расположения командных пунктов противника.

Как указано в отчете, все участники операции сейчас находятся в безопасности, а сам рейд назван полностью успешным.

Смотрите: Спецназовцы ГУР уничтожили шесть российских радиолокационных станций врага в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20075) ликвидация (3847) Запорожская область (3318) Легион Свобода России (57)


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оказывается могут какдырок утилизировать и совсем не страшно
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19.07.2025 13:54 Ответить
Проникнення, "ахмат", "днр"., цікавий початок...
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19.07.2025 14:14 Ответить
Краще їх у полон брати, дуже якісний обмінний фонд, за них багато кого можно обміняти.
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19.07.2025 14:16 Ответить
Їх міняють швидко, це правда, от тількі у пропорції один до одного, хвала Ермаку.
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19.07.2025 14:45 Ответить
Дякуємо, Захисникам України та їх бойовим побратимам!
Смерть прутінським терористам!!
Армія! Мова! Віра!
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19.07.2025 14:40 Ответить
 
 