Спецпризначенці ГУР знищили шість російських радіолокаційних станцій ворога на Донеччині. ВIДЕО

У Донецькій області воїни спецпідрозділу "Prymary" Головного управління розвідки Міноборони України знищили шість радіолокаційних станцій та дві пускові установки комплексу "С-300В" російських загарбників.

Про це у Фейсбуці повідомило ГУР МО та оприлюднило відео ураження дороговартісної техніки загарбницьких військ, інформує Цензор.НЕТ.

Під точні удари дронів спецпризначенців потрапили три радіолокаційні станції "Подльот 48Я6-К1"; дві радіолокаційні станції "Ніобій-СВ"; дві пускові установки комплексу "С-300В" та радіолокаційна станція "П-18".

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