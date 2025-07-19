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Спецпризначенці ГУР знищили шість російських радіолокаційних станцій ворога на Донеччині. ВIДЕО

У Донецькій області воїни спецпідрозділу "Prymary" Головного управління розвідки Міноборони України знищили шість радіолокаційних станцій та дві пускові установки комплексу "С-300В" російських загарбників. 

Про це у Фейсбуці повідомило ГУР МО та оприлюднило відео ураження дороговартісної техніки загарбницьких військ, інформує Цензор.НЕТ.

Під точні удари дронів спецпризначенців потрапили три радіолокаційні станції "Подльот 48Я6-К1"; дві радіолокаційні станції "Ніобій-СВ"; дві пускові установки комплексу "С-300В" та радіолокаційна станція "П-18".

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Автор: 

армія рф (18226) знищення (7823) ГУР (604)


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Якщо за рік - то ок.
А якщо за "нещодавно" - то щось готується, якісь жирні цілі намітили і акцентовано прорідили РЛС-не поле.
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19.07.2025 13:00 Відповісти
"падльотчікі", падлюки, розбіглися разом з мєхводом(((
ГУР - Бойовий Пугач України!!!
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19.07.2025 13:06 Відповісти
 
 