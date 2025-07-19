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Спецназовцы ГУР уничтожили шесть российских радиолокационных станций врага в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области воины спецподразделения "Prymary" Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили шесть радиолокационных станций и две пусковые установки комплекса "С-300В" российских захватчиков.
Об этом в Фейсбуке сообщило ГУР МО и обнародовало видео поражения дорогостоящей техники захватнических войск, информирует Цензор.НЕТ.
Под точные удары дронов спецназовцев попали три радиолокационные станции "Подлет 48Я6-К1"; две радиолокационные станции "Ниобий-СВ"; две пусковые установки комплекса "С-300В" и радиолокационная станция "П-18".
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А якщо за "нещодавно" - то щось готується, якісь жирні цілі намітили і акцентовано прорідили РЛС-не поле.
Від умерова, усе рівно, толку для України, не буде!
ГУР - Бойовий Пугач України!!!
Ось подробиці:
@ " Масштабна кібероперація Головного управління розвідки зі знищення інформаційної системи російського "Газпрому" здатна призвести до ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф та зменшення відрахування монополії до бюджету рф, повідомляють джерела. У результаті кібероперації було знищено облік контрактів, графіків, тарифів корпорації, зокрема дані про те, кому і скільки газу/нафти треба постачати, дані щодо платежів, податків, фінансові баланси "Газпрому", інформацію про ліцензії і юридичні договори корпорації.
Крім того було знищено дані системи SCADA і GIS, які керують тиском, витратами, балансами газу та нафти, дані про свердловини і мережі "Газпрому".
Зі слів джерела в ГУР, внаслідок атаки кіберфахівцями було отримано повний доступ до усіх інформаційних систем корпорації "Газпром", що надало можливість скопіювати сотні терабайт даних.
"З використанням унікального програмного забезпечення було видалено усі дані інформаційної системи корпорації "Газпром", які зберігалися на фізичних сервера та хмарних платформах, в тому числі резервні копії", - додає джерело.
Як вбачається, ця атака може призвести до зменшення надходжень до бюджету рф від газового монополіста, який є одним з джерел фінансування військової агресії росії проти України.
"Ми можемо говорити про неможливість укладання нових контрактів державною корпорацією "Газпром", аварійного режиму роботи систем корпорації "Газпром" та ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів рф, дефолту по зобов'язаннях, суттєвого падіння вартості акцій "Газпрому", підриву стабільності банків, що кредитують "Газпром" та багато інших негативних наслідків для країни-агресора", - зазначає джерело. "