2 455 11
Российскому штурмовику прилетело в зад от "Птахів Мадяра". ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.
Соответствующее видео опубликовал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+6 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий19.07.2025 11:33 Ответить Ссылка
+5 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.07.2025 11:15 Ответить Ссылка
+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий19.07.2025 11:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Муха у любій траві вкаже де гівно...