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Российскому штурмовику прилетело в зад от "Птахів Мадяра". ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Соответствующее видео опубликовал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 11 вражеских укрытий на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20075) ликвидация (3847) 414 Птахи Мадяра (20)


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Топ комментарии
+6
Не ачько обично губіт а Птахи Мадяра в туз!
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19.07.2025 11:33 Ответить
+5
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 11:15 Ответить
+4
кацапи ******* коли їх зад
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19.07.2025 11:11 Ответить
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кацапи ******* коли їх зад
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19.07.2025 11:11 Ответить
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 11:15 Ответить
Не ачько обично губіт а Птахи Мадяра в туз!
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19.07.2025 11:33 Ответить
Как же теперь эту раздолбанную овечку будет использовать её кадыркин побратим?
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19.07.2025 11:35 Ответить
Дивує, як в такій високій траві ще у вітряну погоду можна розгледіти рухи орків
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19.07.2025 11:37 Ответить
Б'ють по скупченню мух!
Муха у любій траві вкаже де гівно...
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19.07.2025 11:57 Ответить
Не зрозуміло- то дупа чи голова?
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19.07.2025 11:42 Ответить
Мадяр мочить якіхось задохликів. Хвилинка психологічної допомоги за нічні ракетно-дронові атаки.
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19.07.2025 11:52 Ответить
Де дрони з двома стволами рушниць? Кіно показали з ними і все? І далі витрачаєте камікадзе і гроші на орчин непотріб.
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19.07.2025 12:10 Ответить
Те, що прилетіло, навчене само у дупу влучати? Чи то вже ШІ по кацабському мозку відпрацьовує?
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19.07.2025 12:11 Ответить
Запам'ятай, окупант щоб ти не робив за спиною у людей, ти робиш це на очах Бога.Тому пам'ятай і не питай: «за що все це нам?» Краще озирнися назад і згадай свої страшні гріхи, що зроблені проти Божого Закону та людства. Закон Божий - вічний і незмінний..
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19.07.2025 12:34 Ответить
 
 