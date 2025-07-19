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Російському штурмовику прилетіло в зад від "Птахів Мадяра". ВIДЕО
Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.
Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Dmitriy Prudko
показати весь коментар19.07.2025 11:33 Відповісти Посилання
+6 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар19.07.2025 11:15 Відповісти Посилання
+5 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар19.07.2025 11:11 Відповісти Посилання
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Муха у любій траві вкаже де гівно...
Уже більше 3 років на московії СВО, а питання у запорєбрікавих, одні й тіж!!! Мабуть, заклинило?
На коленях смола, как слеза,
И поет мне в поле гармонь.
Про улыбку твою и глаза.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами поля и луга.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.