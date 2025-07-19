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Російському штурмовику прилетіло в зад від "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Оператори 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" продовжують нищити російських штурмовиків.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили 11 ворожих укриттів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18226) ліквідація (4232) 414 Птахи Мадяра (21)


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Топ коментарі
+10
Не ачько обично губіт а Птахи Мадяра в туз!
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19.07.2025 11:33 Відповісти
+6
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 11:15 Відповісти
+5
кацапи ******* коли їх зад
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19.07.2025 11:11 Відповісти
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кацапи ******* коли їх зад
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19.07.2025 11:11 Відповісти
❗️Палата представників США проголосувала за продовження військової допомоги Україні.
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19.07.2025 11:15 Відповісти
Не ачько обично губіт а Птахи Мадяра в туз!
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19.07.2025 11:33 Відповісти
Как же теперь эту раздолбанную овечку будет использовать её кадыркин побратим?
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19.07.2025 11:35 Відповісти
Дивує, як в такій високій траві ще у вітряну погоду можна розгледіти рухи орків
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19.07.2025 11:37 Відповісти
Б'ють по скупченню мух!
Муха у любій траві вкаже де гівно...
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19.07.2025 11:57 Відповісти
Не зрозуміло- то дупа чи голова?
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19.07.2025 11:42 Відповісти
Мадяр мочить якіхось задохликів. Хвилинка психологічної допомоги за нічні ракетно-дронові атаки.
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19.07.2025 11:52 Відповісти
Де дрони з двома стволами рушниць? Кіно показали з ними і все? І далі витрачаєте камікадзе і гроші на орчин непотріб.
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19.07.2025 12:10 Відповісти
Те, що прилетіло, навчене само у дупу влучати? Чи то вже ШІ по кацабському мозку відпрацьовує?
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19.07.2025 12:11 Відповісти
Казав же ******, по центру прянятія решеній!!
Уже більше 3 років на московії СВО, а питання у запорєбрікавих, одні й тіж!!! Мабуть, заклинило?
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19.07.2025 13:06 Відповісти
Запам'ятай, окупант щоб ти не робив за спиною у людей, ти робиш це на очах Бога.Тому пам'ятай і не питай: «за що все це нам?» Краще озирнися назад і згадай свої страшні гріхи, що зроблені проти Божого Закону та людства. Закон Божий - вічний і незмінний..
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19.07.2025 12:34 Відповісти
СМЕРТЬ НеоФАШИСТАМ.
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19.07.2025 13:03 Відповісти
Дупу у руки й кіздуй у свої *****.
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19.07.2025 13:59 Відповісти
Бьется в тесной сраке огонь,
На коленях смола, как слеза,
И поет мне в поле гармонь.
Про улыбку твою и глаза.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами поля и луга.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
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19.07.2025 14:04 Відповісти
То була безкоштовна послуга доставки - туалетний папір прилетів.
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19.07.2025 14:14 Відповісти
 
 