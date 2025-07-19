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Прикордонники знищили 11 ворожих укриттів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники Харківського загону знищили 11 ворожих укриттів на Південно-Слобожанському напрямку завдяки ударному безпілотнику "Баба Яга".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський солдат бігає полем, намагаючись врятуватися від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18226) Держприкордонслужба ДПСУ (6253) знищення (7823)


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Почалось. Знову летять на Київ. Вночі непогода була.
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19.07.2025 11:06 Відповісти
Кордон - Наш! ДПСУ - Дяка!
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19.07.2025 11:08 Відповісти
 
 