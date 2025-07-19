Прикордонники знищили 11 ворожих укриттів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники Харківського загону знищили 11 ворожих укриттів на Південно-Слобожанському напрямку завдяки ударному безпілотнику "Баба Яга".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
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gr1959
показати весь коментар19.07.2025 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.07.2025 11:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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