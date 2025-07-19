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Пограничники уничтожили 11 вражеских укрытий на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики Харьковского отряда уничтожили 11 вражеских укрытий на Южно-Слобожанском направлении благодаря ударному беспилотнику "Баба Яга".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский солдат бегает по полю, пытаясь спастись от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20075) Госпогранслужба (6689) уничтожение (7510)


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