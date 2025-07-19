Пограничники уничтожили 11 вражеских укрытий на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики Харьковского отряда уничтожили 11 вражеских укрытий на Южно-Слобожанском направлении благодаря ударному беспилотнику "Баба Яга".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
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gr1959
показать весь комментарий19.07.2025 11:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.07.2025 11:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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