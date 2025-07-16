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Российский солдат бегает по полю, пытаясь спастись от дрона-камикадзе. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады выследили российского захватчика и ликвидировали его.

Очередным примером своего мастерства они поделились у себя в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20051) ликвидация (3836) 68 отдельная егерская бригада (81)


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Дуже чудово бігав!
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16.07.2025 23:34 Ответить
 
 