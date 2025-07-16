Российский солдат бегает по полю, пытаясь спастись от дрона-камикадзе. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады выследили российского захватчика и ликвидировали его.
Очередным примером своего мастерства они поделились у себя в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
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Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий16.07.2025 23:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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