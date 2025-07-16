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Наши защитники атаковали вражескую пехоту, нанеся по ним комбинированный удар из минометов и дронов. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" уничтожили группу российских захватчиков, которые шли по полю к лесу, нанеся по ним комбинированный удар из минометов и дронов.

Об этом сообщили на странице "Залізної бригади", информирует Цензор.НЕТ. Результат успешной боевой работы зафиксирован на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20051) ликвидация (3836) Харьковская область (1287)


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16.07.2025 22:33 Ответить
Це московітам, не теревені Трампа, а дієве рішення, від Захисників України, як підтвердження істини, … нє хаділ би, ти москаль, ва салдати….
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16.07.2025 22:49 Ответить
 
 