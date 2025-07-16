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Наши защитники атаковали вражескую пехоту, нанеся по ним комбинированный удар из минометов и дронов. ВИДЕО
На Харьковщине воины 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" уничтожили группу российских захватчиков, которые шли по полю к лесу, нанеся по ним комбинированный удар из минометов и дронов.
Об этом сообщили на странице "Залізної бригади", информирует Цензор.НЕТ. Результат успешной боевой работы зафиксирован на видео.
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Bad Robot
показать весь комментарий16.07.2025 22:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.07.2025 22:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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