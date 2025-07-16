РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
325 1

Силы обороны нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники-пилоты ударных БпЛА нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Экипаж пограничников спас 11 побратимов на Курском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20051) Госпогранслужба (6682) уничтожение (7497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потрібно бити по жилих кварталах кацапів . тоді настане мир
показать весь комментарий
16.07.2025 21:05 Ответить
 
 