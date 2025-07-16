Силы обороны нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта. ВИДЕО
На Харьковщине пограничники-пилоты ударных БпЛА нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вячеслав Перов
показать весь комментарий16.07.2025 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль