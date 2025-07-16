Силы обороны нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники-пилоты ударных БпЛА нанесли удары по вражеским позициям и укрытиям и уничтожили полевой склад боекомплекта.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, опубликовав видео, информирует Цензор.НЕТ.

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