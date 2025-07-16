Сили оборони завдали ударів по ворожих позиціях і укриттях та знищили польовий склад боєкомплекту. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники-пілоти ударних БпЛА завдали ударів по ворожих позиціях і укриттях та знищили польовий склад боєкомплекту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

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