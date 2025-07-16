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Сили оборони завдали ударів по ворожих позиціях і укриттях та знищили польовий склад боєкомплекту. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники-пілоти ударних БпЛА завдали ударів по ворожих позиціях і укриттях та знищили польовий склад боєкомплекту.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів на Курському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) Держприкордонслужба ДПСУ (6246) знищення (7810)


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потрібно бити по жилих кварталах кацапів . тоді настане мир
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16.07.2025 21:05 Відповісти
 
 