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Екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів на Курському напрямку. ВIДЕО

На Курському напрямку механік-водій та оператор-навідник бригади "Сталевий кордон" провели блискавичну операцію з евакуації поранених.

Після першого влучання ворожого дрона по БТР М113 бійці продовжили рух, попри поранення. Розрахунок забрав трьох тяжких поранених та ще вісьмох військовослужбовців із суміжних підрозділів. На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під обстріл і, витримавши пряме влучання міни, довіз усіх живими. Наразі поранені на реабілітації, М113 направлено на ремонт, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6246) порятунок (120) Курськ (1178)


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Чтобы не рассказывали некоторые про "старое железо". Это "железо" сделано для спасения людей и выполняет свою функцию на 5+.
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16.07.2025 20:14 Відповісти
Подяка і слава нашім Героям.
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16.07.2025 20:22 Відповісти
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16.07.2025 20:30 Відповісти
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Це не оті, стефанчуки+зеленськи+ та дивно мінлива група, випадкових осіб!!
Стефанчуки з ВРУ, порозпускали служок, по усьому Світу, ось тобі СЗЧ, під час війни!!
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16.07.2025 21:44 Відповісти
 
 