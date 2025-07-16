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Екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів на Курському напрямку. ВIДЕО
На Курському напрямку механік-водій та оператор-навідник бригади "Сталевий кордон" провели блискавичну операцію з евакуації поранених.
Після першого влучання ворожого дрона по БТР М113 бійці продовжили рух, попри поранення. Розрахунок забрав трьох тяжких поранених та ще вісьмох військовослужбовців із суміжних підрозділів. На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під обстріл і, витримавши пряме влучання міни, довіз усіх живими. Наразі поранені на реабілітації, М113 направлено на ремонт, передає Цензор.НЕТ.
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Це не оті, стефанчуки+зеленськи+ та дивно мінлива група, випадкових осіб!!
Стефанчуки з ВРУ, порозпускали служок, по усьому Світу, ось тобі СЗЧ, під час війни!!