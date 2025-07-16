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Бійці 92 ОШБр полонили російського загарбника після того, як наш воїн попросив в окупанта цигарку. ВIДЕО

Воїни 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка підійшли до росіян і просто забрали їх у полон.

Матеріал оприлюднили в Телеграм-каналі 92 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

Як розповідає полонений — вони просто побачили українського військового, який до них підійшов. Перекинулись парою слів, поділились цигаркою. Після цього наш боєць повернувся з побратимом, і поповнив щедрими окупантами обмінний фонд.

"Ми прокинулись зранку, дивимось — іде українець. Ми вийшли, поздоровались. Він попросив цигарку, і пішов. Потім вони прийшли уже вдвох, ми все обговорили й пішли до них", — каже полонений.

Також дивіться: Сили безпілотних систем атакували російські танки, ББМ, гаубиці та вантажівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) полон (1612) 92 окрема штурмова бригада (258)


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Топ коментарі
+14
Сергій Розтишевський:
"Серед наших військових є термін "м'ясні роти". Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів; це не підрозділи які можуть собі дозволити
показати спалювання ворожої техніки з дрона, солдати таких бригад не екипійовані як "ссо-тро". Нє. Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати що все добре, і що
все буде добре. Пообіцяє.).
Великі інтерв'ю у таких солдат не беруть, тому і в ютубі ви їх не знайдете.

Про таких солдат не згадують, коли "прославлені бригади" відступають після невдалого штурму (такі теж бувають, і по телевізору чи в тг каналах вам про них не скажуть), і відступаючи оголяючи фланги - таких солдат не попереджують про відступ. Що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат.
Наврядчи кажучи про "наших котиків з ЗСУ" у вас перед очима такий образ солдата))Але в реальності, в більшості випадків, він виглядає саме так. Бо
коли ви читаєте про "навалу орочих чмобіків" або про зеків вагнерів - то стримують все це ******** кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття - отакі люди.
Вони не чули про реабілітації; про птср теж, але вони так само як і всі
страждають від нього.
Тому вони і просять, інколи, відправити їх на лікування.
І не дивлячись на все, такі солдати - вражають своєю сміливістю, та відчуттям самопожертви заради інших людей.

Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар пам'ятайте будь ласка про таких
солдат, згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат.
І дуже прошу вас - не забудьте таких солдат після війни.
Піхота - це честь".
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16.07.2025 18:42 Відповісти
+14
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16.07.2025 18:43 Відповісти
+4
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16.07.2025 18:40 Відповісти
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16.07.2025 18:40 Відповісти
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16.07.2025 18:58 Відповісти
умови капітуляції були обговорені за цігаркою в Комп'єнському лісі

.
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16.07.2025 19:20 Відповісти
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16.07.2025 19:37 Відповісти
Алекс Мышкевич, в Комп'єнському лісі був відсутнім єфрейтор Адольф Шикльгрубер,який тютюновий дим взагалі не сприймав. А коли була друга зустріч в представницькому вагоні,в томому самому лісі, Шикльгруберу під личиною "Гітлер" це було непотрібно взагалі...
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16.07.2025 19:55 Відповісти
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16.07.2025 18:41 Відповісти
Сергій Розтишевський:
"Серед наших військових є термін "м'ясні роти". Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів; це не підрозділи які можуть собі дозволити
показати спалювання ворожої техніки з дрона, солдати таких бригад не екипійовані як "ссо-тро". Нє. Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати що все добре, і що
все буде добре. Пообіцяє.).
Великі інтерв'ю у таких солдат не беруть, тому і в ютубі ви їх не знайдете.

Про таких солдат не згадують, коли "прославлені бригади" відступають після невдалого штурму (такі теж бувають, і по телевізору чи в тг каналах вам про них не скажуть), і відступаючи оголяючи фланги - таких солдат не попереджують про відступ. Що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат.
Наврядчи кажучи про "наших котиків з ЗСУ" у вас перед очима такий образ солдата))Але в реальності, в більшості випадків, він виглядає саме так. Бо
коли ви читаєте про "навалу орочих чмобіків" або про зеків вагнерів - то стримують все це ******** кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття - отакі люди.
Вони не чули про реабілітації; про птср теж, але вони так само як і всі
страждають від нього.
Тому вони і просять, інколи, відправити їх на лікування.
І не дивлячись на все, такі солдати - вражають своєю сміливістю, та відчуттям самопожертви заради інших людей.

Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар пам'ятайте будь ласка про таких
солдат, згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат.
І дуже прошу вас - не забудьте таких солдат після війни.
Піхота - це честь".
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16.07.2025 18:42 Відповісти
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16.07.2025 18:43 Відповісти
Щира подяка. Треба всіх поважати і пам'ятати... А отих з Марахвону "медійних бійчинь і позитивних блохєрів" іонорувати
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16.07.2025 20:04 Відповісти
ось шо щі роблять с людиною
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16.07.2025 18:43 Відповісти
Красунчики.
Я просто в істериці від майстрів))
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16.07.2025 18:45 Відповісти
-Бабуля, закурить єсть?
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16.07.2025 19:00 Відповісти
с такой войной скоро и в футбол начнем играть на позициях !!!)))
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16.07.2025 19:10 Відповісти
Утарая армія в світі?
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16.07.2025 19:17 Відповісти
Вторая по пєрєкурам ))
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16.07.2025 20:03 Відповісти
Гипноз?
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16.07.2025 19:22 Відповісти
 
 