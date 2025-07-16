Бійці 92 ОШБр полонили російського загарбника після того, як наш воїн попросив в окупанта цигарку. ВIДЕО

Воїни 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка підійшли до росіян і просто забрали їх у полон.

Матеріал оприлюднили в Телеграм-каналі 92 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

Як розповідає полонений — вони просто побачили українського військового, який до них підійшов. Перекинулись парою слів, поділились цигаркою. Після цього наш боєць повернувся з побратимом, і поповнив щедрими окупантами обмінний фонд.

"Ми прокинулись зранку, дивимось — іде українець. Ми вийшли, поздоровались. Він попросив цигарку, і пішов. Потім вони прийшли уже вдвох, ми все обговорили й пішли до них", — каже полонений.

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