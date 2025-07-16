Сили безпілотних систем атакували російські танки, ББМ, гаубиці та вантажівки. ВIДЕО

На одному з ключових напрямків фронту оператори 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем щодня завдають ворогу відчутних втрат, знищуючи як бронетехніку, так і логістику.

Про це повідомили у Командуванні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

"Під ударом опиняються танки, гаубиці та вантажівки, що підвозять боєкомплект і живу силу", - йдеться у повідомленні.

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