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Сили безпілотних систем атакували російські танки, ББМ, гаубиці та вантажівки. ВIДЕО

На одному з ключових напрямків фронту оператори 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем щодня завдають ворогу відчутних втрат, знищуючи як бронетехніку, так і логістику.

Про це повідомили у Командуванні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

"Під ударом опиняються танки, гаубиці та вантажівки, що підвозять боєкомплект і живу силу", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці "Люті" полонили окупанта із Севастополя: "Як там погода в Криму?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) знищення (7810) Сили безпілотних систем (150)


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От ліниві кацапи! Прямо коло гармати розмістили ящики з снарядами! Так що гармату рознесло "з гарантією"...
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16.07.2025 17:49 Відповісти
 
 