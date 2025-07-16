Сили безпілотних систем атакували російські танки, ББМ, гаубиці та вантажівки. ВIДЕО
На одному з ключових напрямків фронту оператори 412-го полку "Nemesis" Сил безпілотних систем щодня завдають ворогу відчутних втрат, знищуючи як бронетехніку, так і логістику.
Про це повідомили у Командуванні Сил безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
"Під ударом опиняються танки, гаубиці та вантажівки, що підвозять боєкомплект і живу силу", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар16.07.2025 17:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль