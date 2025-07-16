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Бійці "Люті" полонили окупанта із Севастополя: "Як там погода в Криму?". ВIДЕО
Бійці батальйону "Еней" бригади "Лють" під час бою знешкодили ворожу групу, взявши в полон окупанта з Севастополя.
Про успішну операцію поблизу населеного пункту Олександро-Калинове розповіли на сторінці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник намагався закріпитися в будівлі, але наші воїни показали, що відбувається з тими, хто приходить на нашу землю. У справу пішли FPV-дрони та арта, а завершили все гранати", - йдеться у повідомленні.
В результаті бою двоє окупантів було знищено, а одного - взято в полон.
"Полонений — із Севастополя, служив у 10-му танковому полку. На війну його витягнули прямо із в’язниці", - розповіли у бригаді.
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Юра Малко
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