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Бійці "Люті" полонили окупанта із Севастополя: "Як там погода в Криму?". ВIДЕО

Бійці батальйону "Еней" бригади "Лють" під час бою знешкодили ворожу групу, взявши в полон окупанта з Севастополя.

Про успішну операцію поблизу населеного пункту Олександро-Калинове розповіли на сторінці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник намагався закріпитися в будівлі, але наші воїни показали, що відбувається з тими, хто приходить на нашу землю. У справу пішли FPV-дрони та арта, а завершили все гранати", - йдеться у повідомленні.

В результаті бою двоє окупантів було знищено, а одного - взято в полон.

"Полонений — із Севастополя, служив у 10-му танковому полку. На війну його витягнули прямо із в’язниці", - розповіли у бригаді.

Також дивіться: Російському загарбнику прилетіло в пах від бійців 66 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) полон (1612)


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На ви і без матюків... Він вже повинен валятися у власному гівні і ригати,срати кровью!! А потім,коли все розкаже,бути спокійно насадженим на палю! Може й вірно що русня ТАК знущається з нас? Може,ми іншого й не заслуговуємо?
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16.07.2025 17:46 Відповісти
Дуже дякую, но що це за бой проти 3 калік, такими темпами ми будемо воювати 100 років.
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16.07.2025 17:59 Відповісти
А як треба було?
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16.07.2025 18:26 Відповісти
ліхой каваліріскай атакай шашкі на гало. Алюр трі крєсти і пабєда в корманє.
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16.07.2025 19:06 Відповісти
Так де ти раніше був? Чого не допоміг?
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16.07.2025 20:02 Відповісти
А що ж це за лицемірство таке, цапіку? Кепка "5.11" американської фірми. А як же ж скрєпи? Чому не з олімпійським мішкою панамка, а?
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16.07.2025 18:33 Відповісти
Вообще по уставу нужно перед вопросами пеRee*ать мясисто , нужно отвечать четко и понятно.
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16.07.2025 18:37 Відповісти
згоден. а то стоїть і всім своїм видом показує що йому не страшно. напевно і досі думає що він в тюрмі і за його діряву шкуру начальство з когось спитає
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16.07.2025 19:41 Відповісти
Ну от... Знову є кого харчувати на 12.000 на місяць. Тоді як відїбашивши на державу, сплачуючі податки пенсіонери отримують 3.100, в основному...
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16.07.2025 19:00 Відповісти
 
 