Бійці "Люті" полонили окупанта із Севастополя: "Як там погода в Криму?". ВIДЕО

Бійці батальйону "Еней" бригади "Лють" під час бою знешкодили ворожу групу, взявши в полон окупанта з Севастополя.

Про успішну операцію поблизу населеного пункту Олександро-Калинове розповіли на сторінці Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противник намагався закріпитися в будівлі, але наші воїни показали, що відбувається з тими, хто приходить на нашу землю. У справу пішли FPV-дрони та арта, а завершили все гранати", - йдеться у повідомленні.

В результаті бою двоє окупантів було знищено, а одного - взято в полон.

"Полонений — із Севастополя, служив у 10-му танковому полку. На війну його витягнули прямо із в’язниці", - розповіли у бригаді.

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