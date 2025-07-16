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Російському загарбнику прилетіло в пах від бійців 66 ОМБр. ВIДЕО
Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго знищили штурмову групу з семи окупантів, яка намагалася закріпитися в посадці, завдавши комбінованого удару з мінометів та дронів.
Про спільну роботу мінометників і пілотів 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" розповіли на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Один із окупантів зазнав поранення в області паху під час бойових дій.
Топ коментарі
+8 Вячеслав Crane
показати весь коментар16.07.2025 16:24 Відповісти Посилання
+7 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар16.07.2025 16:23 Відповісти Посилання
+5 Серый Вовк
показати весь коментар16.07.2025 16:18 Відповісти Посилання
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Какой у парня бил канєц...