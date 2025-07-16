Російському загарбнику прилетіло в пах від бійців 66 ОМБр. ВIДЕО

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго знищили штурмову групу з семи окупантів, яка намагалася закріпитися в посадці, завдавши комбінованого удару з мінометів та дронів.

Про спільну роботу мінометників і пілотів 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" розповіли на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із окупантів зазнав поранення в області паху під час бойових дій.

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