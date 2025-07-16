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Російському загарбнику прилетіло в пах від бійців 66 ОМБр. ВIДЕО

Бійці 66-ої окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго знищили штурмову групу з семи окупантів, яка намагалася закріпитися в посадці, завдавши комбінованого удару з мінометів та дронів.

Про спільну роботу мінометників і пілотів 2-го механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" розповіли на сторінці 66-ї окремої механізованої бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із окупантів зазнав поранення в області паху під час бойових дій.

Також дивіться: Собака шматує тіло російського солдата, ліквідованого на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18202) ліквідація (4221) 66 окрема механізована бригада (31)


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Топ коментарі
+8
дай Боже, щоб усі 3,14-рів здохли
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16.07.2025 16:24 Відповісти
+7
І дарагая нє узнаєт
Какой у парня бил канєц...
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16.07.2025 16:23 Відповісти
+5
Самка орка будет довольна и скажет, да и х*й с ним.... ,однако не всё так однозначно...
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16.07.2025 16:18 Відповісти
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Самка орка будет довольна и скажет, да и х*й с ним.... ,однако не всё так однозначно...
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16.07.2025 16:18 Відповісти
Він якраз у цей час місяця... З позитивного боку - він не вагітний🤣
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16.07.2025 16:20 Відповісти
І дарагая нє узнаєт
Какой у парня бил канєц...
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16.07.2025 16:23 Відповісти
И дарагая не узнает, куда исчез ево канец...
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16.07.2025 16:40 Відповісти
дай Боже, щоб усі 3,14-рів здохли
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16.07.2025 16:24 Відповісти
усі 7 почвар
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16.07.2025 16:25 Відповісти
Заради цього, московіт і вдерся, із зброєю в руках, до мирної України!!??
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16.07.2025 16:31 Відповісти
Душевна така назва у батальону...
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16.07.2025 16:31 Відповісти
Атарвала Ваньке встаньку )))
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16.07.2025 17:55 Відповісти
И живой остался . Но воевать и размножаться не сможет .
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16.07.2025 18:00 Відповісти
нічо страшного, на операції по зміні статі зекономив )
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16.07.2025 18:34 Відповісти
 
 