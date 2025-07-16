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Оккупант получил болезненный "подарок" — ранение в самое незащищенное место. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов, которая пыталась закрепиться в посадке, нанеся комбинированный удар из минометов и дронов.

О совместной работе минометчиков и пилотов 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфовны" рассказали на странице 66-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20051) ликвидация (3836) 66 отдельная механизированная бригада (32)


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Топ комментарии
+7
дай Боже, щоб усі 3,14-рів здохли
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16.07.2025 16:24 Ответить
+6
І дарагая нє узнаєт
Какой у парня бил канєц...
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16.07.2025 16:23 Ответить
+3
Самка орка будет довольна и скажет, да и х*й с ним.... ,однако не всё так однозначно...
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16.07.2025 16:18 Ответить
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Самка орка будет довольна и скажет, да и х*й с ним.... ,однако не всё так однозначно...
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16.07.2025 16:18 Ответить
Він якраз у цей час місяця... З позитивного боку - він не вагітний🤣
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16.07.2025 16:20 Ответить
І дарагая нє узнаєт
Какой у парня бил канєц...
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16.07.2025 16:23 Ответить
И дарагая не узнает, куда исчез ево канец...
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16.07.2025 16:40 Ответить
дай Боже, щоб усі 3,14-рів здохли
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16.07.2025 16:24 Ответить
усі 7 почвар
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16.07.2025 16:25 Ответить
Заради цього, московіт і вдерся, із зброєю в руках, до мирної України!!??
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16.07.2025 16:31 Ответить
Душевна така назва у батальону...
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16.07.2025 16:31 Ответить
Атарвала Ваньке встаньку )))
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16.07.2025 17:55 Ответить
И живой остался . Но воевать и размножаться не сможет .
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16.07.2025 18:00 Ответить
нічо страшного, на операції по зміні статі зекономив )
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16.07.2025 18:34 Ответить
 
 