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Оккупант получил болезненный "подарок" — ранение в самое незащищенное место. ВИДЕО
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго уничтожили штурмовую группу из семи оккупантов, которая пыталась закрепиться в посадке, нанеся комбинированный удар из минометов и дронов.
О совместной работе минометчиков и пилотов 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфовны" рассказали на странице 66-й отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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