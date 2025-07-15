Собака кромсает тело российского солдата, ликвидированного на поле боя. ВИДЕО

Бойцы батальона 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 показали как брошенная собака кромсает тело российского солдата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял, как пес грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

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