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Собака кромсает тело российского солдата, ликвидированного на поле боя. ВИДЕО

Бойцы батальона 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 показали как брошенная собака кромсает тело российского солдата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял, как пес грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов прятались под антидроновими плащами, однако бойцы Надднепрянской бригады ликвидировали их. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) животные (937) ликвидация (3830) собаки (198) защита животных (80)


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Топ комментарии
+2
Приятного аппетита тебе пёсик!
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15.07.2025 23:16 Ответить
+2
Спеціально виведена в секретних Мазепівсько-Бандерівських лабораторіях порода "Смерть окупантам".
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15.07.2025 23:16 Ответить
+2
зараз вибір великий, тому тваринки їдять виключно одноденних.
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15.07.2025 23:36 Ответить
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Приятного аппетита тебе пёсик!
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15.07.2025 23:16 Ответить
Як би не отруївся собачка
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15.07.2025 23:18 Ответить
зараз вибір великий, тому тваринки їдять виключно одноденних.
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15.07.2025 23:36 Ответить
Спеціально виведена в секретних Мазепівсько-Бандерівських лабораторіях порода "Смерть окупантам".
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15.07.2025 23:16 Ответить
Фе! Яке не естетичне видовисько
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15.07.2025 23:17 Ответить
помстилась, заодно і поїла.
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15.07.2025 23:32 Ответить
Це Акція для собак!
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15.07.2025 23:36 Ответить
bon appetit!
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15.07.2025 23:40 Ответить
Дуже приємно дивитись.
Виправте лише заголовок.
1) то не доросла собака,то щеня десь місяців шести.
(зверніть увагу на вуха, вони лише почали намагатись стояти сторчма).
2) обов*язково напишіть що це дуже вгодоване щенятко. З гарним округлим животиком.
Певне це не першу кацапську наволоч воно куштує.
Не дякуйте.
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16.07.2025 00:00 Ответить
Дякую
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16.07.2025 00:16 Ответить
Песик-бандересик
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16.07.2025 00:15 Ответить
Пес ситий.Хоч би не сказився у таку жару!
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16.07.2025 00:31 Ответить
лугандоно-африканський шахтёр. тільки з шахти і зразу собаку погодувать.
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16.07.2025 00:32 Ответить
 
 