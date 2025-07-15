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Собака кромсает тело российского солдата, ликвидированного на поле боя. ВИДЕО
Бойцы батальона 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 показали как брошенная собака кромсает тело российского солдата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник снял, как пес грызет тело ликвидированного оккупанта на поле боя.
Топ комментарии
+2 Alex Peterson
показать весь комментарий15.07.2025 23:16 Ответить Ссылка
+2 CrossFirenko
показать весь комментарий15.07.2025 23:16 Ответить Ссылка
+2 Urs
показать весь комментарий15.07.2025 23:36 Ответить Ссылка
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Виправте лише заголовок.
1) то не доросла собака,то щеня десь місяців шести.
(зверніть увагу на вуха, вони лише почали намагатись стояти сторчма).
2) обов*язково напишіть що це дуже вгодоване щенятко. З гарним округлим животиком.
Певне це не першу кацапську наволоч воно куштує.
Не дякуйте.