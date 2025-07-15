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Трое оккупантов прятались под антидроновыми плащами, однако бойцы Надднепрянской бригады ликвидировали их. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем подразделения ударных БПЛА "РУБАКА" 77-й аэромобильной Надднепрянской бригады заметили 3 россиян, которые ползали к нашим позициям.
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты прикрылись антидроновими плащами и, видимо, рассчитывали, что стали невидимы для наших дронов. Но аэроразведчики заметили врага и начали работать по нему сбросами с бомбера "Вампир".
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