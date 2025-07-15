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Трое оккупантов прятались под антидроновыми плащами, однако бойцы Надднепрянской бригады ликвидировали их. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем подразделения ударных БПЛА "РУБАКА" 77-й аэромобильной Надднепрянской бригады заметили 3 россиян, которые ползали к нашим позициям.

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты прикрылись антидроновими плащами и, видимо, рассчитывали, что стали невидимы для наших дронов. Но аэроразведчики заметили врага и начали работать по нему сбросами с бомбера "Вампир".

Смотрите: "Крылья Омеги" уничтожили гаубицу и САУ 2С19 "Мста-С" российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) ликвидация (3830)


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За ці послуги, які отримали московські окупанти від Захисників України, прутень, їм обіцяв дорогу, аж до кабздона! От орки, і пішли…
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15.07.2025 22:35 Ответить
антидроновий плащ?
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15.07.2025 22:36 Ответить
- Вася! Ты меня видишь?
- Нет...
- И я тебя - нет... Значит, мы НЕВИДИМЫЕ!!!
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15.07.2025 22:40 Ответить
хєровиє видалі шапкі-нєвідімкі.
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15.07.2025 23:00 Ответить
Гаррі Поттера начитались.
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15.07.2025 23:27 Ответить
Якісь браковані у них плащі невидимки .
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16.07.2025 00:09 Ответить
 
 