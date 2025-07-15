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Троє окупантів ховалися під антидроновими плащами, однак бійці Наддніпрянської бригади ліквідували їх. ВIДЕО
Оператори безпілотних систем підрозділу ударних БПЛА "РУБАКА" 77-ої аеромобільної Наддніпрянської бригади помітили 3 росіян, які плазували до наших позицій.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Окупанти прикрилися антидроновими плащами й, мабуть, розраховували, що стали невидимі для наших дронів. Але аеророзвідники помітили ворога і почали працювати по ньому скидами з бомбера "Вампір".
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