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Троє окупантів ховалися під антидроновими плащами, однак бійці Наддніпрянської бригади ліквідували їх. ВIДЕО

Оператори безпілотних систем підрозділу ударних БПЛА "РУБАКА" 77-ої аеромобільної Наддніпрянської бригади помітили 3 росіян, які плазували до наших позицій.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти прикрилися антидроновими плащами й, мабуть, розраховували, що стали невидимі для наших дронів. Але аеророзвідники помітили ворога і почали працювати по ньому скидами з бомбера "Вампір".

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армія рф (18190) ліквідація (4215)


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За ці послуги, які отримали московські окупанти від Захисників України, прутень, їм обіцяв дорогу, аж до кабздона! От орки, і пішли…
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15.07.2025 22:35 Відповісти
антидроновий плащ?
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15.07.2025 22:36 Відповісти
- Вася! Ты меня видишь?
- Нет...
- И я тебя - нет... Значит, мы НЕВИДИМЫЕ!!!
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15.07.2025 22:40 Відповісти
хєровиє видалі шапкі-нєвідімкі.
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15.07.2025 23:00 Відповісти
Гаррі Поттера начитались.
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15.07.2025 23:27 Відповісти
Якісь браковані у них плащі невидимки .
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16.07.2025 00:09 Відповісти
Ну не знаю..Косоокі сказали що гут..Наші хлопці теж підтвердили - гут...
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16.07.2025 01:18 Відповісти
 
 