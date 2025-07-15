"Крила Омеги" знищили гаубицю та САУ 2С19 "Мста-С" російських загарбників. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Окремого загону "Крила Омеги" продовжують завдавати ударів по техніці окупантів. Цього разу влучним ударом було знищено гаубицю, яку ворог використовував для обстрілів позицій Сил оборони України.

Крім того, наші захисники знищили САУ 2С19 "Мста-С" противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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