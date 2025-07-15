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"Крила Омеги" уничтожили гаубицу и САУ 2С19 "Мста-С" российских захватчиков. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Отдельного отряда "Крила Омеги" продолжают наносить удары по технике оккупантов. На этот раз точным ударом было уничтожено гаубицу, которую враг использовал для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Кроме того, наши защитники уничтожили САУ 2С19 "Мста-С" противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20039) уничтожение (7490) САУ (219)


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Бомба.З екіпажем накрили.Можна по е-бали звертатись до Мадяра.
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15.07.2025 22:53 Ответить
 
 