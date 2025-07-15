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Российский захватчик бросает автомат в дрон-камикадзе, чтобы спастись от атаки воинов 3-й ОШБр. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали ударными дронами вражескую пехоту и технические средства противника.
FPV-дроны догнали российского пехотинца, который пытался отмахнуться от беспилотника и ликвидировали еще одного на мотоцикле, информирует Цензор.НЕТ.
"В горящий металлолом превратили три вражеских грузовика, антенны, РЭБ, легковушки и мотоциклы, а также укрытие", - добавили бойцы.
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Яр Холодний
показать весь комментарий15.07.2025 21:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Сергій #609833
показать весь комментарий15.07.2025 21:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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