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Российский захватчик бросает автомат в дрон-камикадзе, чтобы спастись от атаки воинов 3-й ОШБр. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады атаковали ударными дронами вражескую пехоту и технические средства противника.

FPV-дроны догнали российского пехотинца, который пытался отмахнуться от беспилотника и ликвидировали еще одного на мотоцикле, информирует Цензор.НЕТ.

"В горящий металлолом превратили три вражеских грузовика, антенны, РЭБ, легковушки и мотоциклы, а также укрытие", - добавили бойцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воздушные Силы нанесли удары авиационными боеприпасами по пунктам управления российскими дронами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) ликвидация (3830) 3-я Отдельная штурмовая бригада (464)


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У кацапа патрони закінчилися? Чи не встигав ТОЗ-34, перезарядить? Так треба два запасних, тримать між пальцями... Тоді-б устиг...
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15.07.2025 21:36 Ответить
Таке відео гарнюнє...та трохи шию не вивернув..
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15.07.2025 21:53 Ответить
 
 