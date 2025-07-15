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Російський загарбник кидає автомат у дрон-камікадзе, аби врятуватися від атаки воїнів 3 ОШБр. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади атакували ударними дронами ворожу піхоту та технічні засоби супротивника.
FPV-дрони наздогнали російського піхотинця, який намагався відмахнутися від безпілотника і ліквідували ще одного на мотоциклі, інформує Цензор.НЕТ.
"На палаючий брухт перетворили три ворожих вантажівки, антени, РЕБ, легковики та мотоцикли, а також укриття", - додали бійці.
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Яр Холодний
показати весь коментар15.07.2025 21:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергій #609833
показати весь коментар15.07.2025 21:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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