Російський загарбник кидає автомат у дрон-камікадзе, аби врятуватися від атаки воїнів 3 ОШБр. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади атакували ударними дронами ворожу піхоту та технічні засоби супротивника.

FPV-дрони наздогнали російського піхотинця, який намагався відмахнутися від безпілотника і ліквідували ще одного на мотоциклі, інформує Цензор.НЕТ.

"На палаючий брухт перетворили три ворожих вантажівки, антени, РЕБ, легковики та мотоцикли, а також укриття", - додали бійці.

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