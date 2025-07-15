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Російський загарбник кидає автомат у дрон-камікадзе, аби врятуватися від атаки воїнів 3 ОШБр. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої  штурмової бригади атакували ударними дронами ворожу піхоту та технічні засоби супротивника.

FPV-дрони наздогнали російського піхотинця, який намагався відмахнутися від безпілотника і ліквідували ще одного на мотоциклі, інформує Цензор.НЕТ.

"На палаючий брухт перетворили три ворожих вантажівки, антени, РЕБ, легковики та мотоцикли, а також укриття", - додали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили завдали удари авіаційними боєприпасами по пунктах управління російськими дронами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18190) ліквідація (4215) 3 Окрема штурмова бригада (476)


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У кацапа патрони закінчилися? Чи не встигав ТОЗ-34, перезарядить? Так треба два запасних, тримать між пальцями... Тоді-б устиг...
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15.07.2025 21:36 Відповісти
Таке відео гарнюнє...та трохи шию не вивернув..
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15.07.2025 21:53 Відповісти
 
 