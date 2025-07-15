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Повітряні Сили завдали удари авіаційними боєприпасами по пунктах управління російськими дронами. ВIДЕО
Повітряні Сили завдали удари високоточними авіаційними боєприпасами по пріоритетних цілях противника - пунктах управління російськими дронами в Запорізькій області та Північно-Слобожанському напрямку фронту.
Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.
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Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар15.07.2025 19:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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