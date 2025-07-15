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Повітряні Сили завдали удари авіаційними боєприпасами по пунктах управління російськими дронами. ВIДЕО

Повітряні Сили завдали удари високоточними авіаційними боєприпасами по пріоритетних цілях противника - пунктах управління російськими дронами в Запорізькій області та Північно-Слобожанському напрямку фронту.

Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, опублікувавши відео, інформує Цензор.НЕТ.

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авіація (4218) армія рф (18190) знищення (7802)


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Мені не відомо, що там було. Але тепер я знаю точно, що ТАМ нічого цілого немає... сподіаюсь, що там було ХТОСЬ і ЩОСЬ. Слава Україні, слава Повітряним силам України
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15.07.2025 19:43 Відповісти
 
 