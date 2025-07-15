1 045 4
Бійці 53 ОМБр знищили у небі російські розвідувальні безпілотники: 2 "SuperCam", "Zala" і "Орлан". ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" провели повітряну "зачистку", знищивши чотири російські розвідувальні безпілотники.
Про це повідомили на сторінці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що було знищено: 2 БпЛА типу "SuperCam", 1 БпЛА типу "Zala", 1 БпЛА типу "Орлан".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️