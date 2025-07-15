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Бійці 53 ОМБр знищили у небі російські розвідувальні безпілотники: 2 "SuperCam", "Zala" і "Орлан". ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону "SIGNUM" провели повітряну "зачистку", знищивши чотири російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомили на сторінці 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що було знищено: 2 БпЛА типу "SuperCam", 1 БпЛА типу "Zala", 1 БпЛА типу "Орлан".

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армія рф (18190) безпілотник (4519) знищення (7802)


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Може краще не підривати ворожий БПЛА в повітрі, а накидувати на нього якусь сітку, що би вона намоталася на пропелер наприклад. Таких сіток на нашому перехоплювачі може бути багато.
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15.07.2025 18:17 Відповісти
На такій висоті там великий вітер завжди, і куди полетить та сітка - велике питання. Якщо не використовують, то значить пробували і не варіант, або не виходить поки. А так, то сітки вже давно використовують.
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15.07.2025 21:06 Відповісти
А ще відстрілювати потрібно на певній мінімальній відстані від ворожого безпілотника, враховуючи швидкість та розмах крил, адже підліт виконується ззаду. А все це оператору розрахувать дуже складно, тому камікадза оптимальний варіант в даному випадку
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15.07.2025 21:10 Відповісти
Бійцям окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха респект і повага ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.07.2025 18:38 Відповісти
 
 