Бойцы 53-й ОМБр уничтожили в небе российские разведывательные беспилотники: 2 "SuperCam", "Zala" и "Орлан". ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" провели воздушную "зачистку", уничтожив четыре российских разведывательных беспилотника.
Об этом сообщили на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что было уничтожено: 2 БпЛА типа "SuperCam", 1 БпЛА типа "Zala", 1 БпЛА типа "Орлан".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️