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Бойцы 53-й ОМБр уничтожили в небе российские разведывательные беспилотники: 2 "SuperCam", "Zala" и "Орлан". ВИДЕО

На Лиманском направлении пилоты батальона "SIGNUM" провели воздушную "зачистку", уничтожив четыре российских разведывательных беспилотника.

Об этом сообщили на странице 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что было уничтожено: 2 БпЛА типа "SuperCam", 1 БпЛА типа "Zala", 1 БпЛА типа "Орлан".

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Автор: 

армия РФ (20039) беспилотник (3933) уничтожение (7490)


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Може краще не підривати ворожий БПЛА в повітрі, а накидувати на нього якусь сітку, що би вона намоталася на пропелер наприклад. Таких сіток на нашому перехоплювачі може бути багато.
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15.07.2025 18:17 Ответить
Бійцям окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха респект і повага ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.07.2025 18:38 Ответить
 
 