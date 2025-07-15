2 392 4
"Птахи Мадяра" атаковали 3 российских штурмовика, которые надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос. ВИДЕО
Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.
Новым видео с ликвидацией оккупантов поделилось у себя в соцсетях подразделение WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных ими кадрах, трое российских пехотинцев надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос, однако были обнаружены и методично уничтожены нашими дронарями.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шлююю яяя, шлю я єй за пакєтам пакєєт.
Толькааа, толька нєт мнє нє слова в атвєт.