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"Птахи Мадяра" атаковали 3 российских штурмовика, которые надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделилось у себя в соцсетях подразделение WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных ими кадрах, трое российских пехотинцев надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос, однако были обнаружены и методично уничтожены нашими дронарями.

Также смотрите: Пограничники за сутки ликвидировали 5 оккупантов, еще 3 - ранили на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20039) ликвидация (3830) 414 Птахи Мадяра (19)


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Як співали в старій радянсько-кацапській пісні:
Шлююю яяя, шлю я єй за пакєтам пакєєт.
Толькааа, толька нєт мнє нє слова в атвєт.
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15.07.2025 17:34 Ответить
Чудово!
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15.07.2025 17:37 Ответить
Хробакоцид
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15.07.2025 17:43 Ответить
Калючая провалака Єсмарха..дублікатам безценага груза..
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15.07.2025 19:26 Ответить
 
 