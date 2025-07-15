"Птахи Мадяра" атаковали 3 российских штурмовика, которые надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос. ВИДЕО

Операторы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" продолжают уничтожать российских штурмовиков.

Новым видео с ликвидацией оккупантов поделилось у себя в соцсетях подразделение WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно на обнародованных ими кадрах, трое российских пехотинцев надеялись добраться до укрытия в одной из лесополос, однако были обнаружены и методично уничтожены нашими дронарями.

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